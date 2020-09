Las acciones de Estados Unidos cayeron el martes 8 de septiembre por tercera sesión consecutiva, debido a que continuó la liquidación de los grandes nombres del sector tecnológico y envió al Nasdaq a territorio de corrección, mientras que los papeles de Tesla sufrieron su peor desplome porcentual diario.

El Promedio Industrial Dow Jones bajó 632.42 puntos, o un 2.25%, a 27,500.89 unidades, mientras que el S&P 500 perdió 95.12 puntos, o un 2.78%, a 3,331.84 unidades. El Nasdaq Composite se hundió 465.44 puntos, o un 4.11%, a 10,847.69 unidades.

Los 11 mayores sectores de S&P cayeron, liderados por las bajas de los papeles de tecnología y energía.

Los papeles tecnológicos volvieron a lastrar a los índices con un desplome de un 4.59%, sumando su tercera baja consecutiva y el peor desempeño del sector en tres días desde mediados de marzo. Incluso con la reciente caída, el sector sigue siendo el de mejor rendimiento en el año.

El sector de energía se hundió un 3.71% debido a que los precios del petróleo cayeron por debajo de los 40 dólares por barril.

La escalada de Wall Street, impulsada en gran parte por enormes cantidades de estímulo monetario y fiscal, se detuvo la semana pasada cuando el Nasdaq se hundió un 9.9% desde su récord intradiario. Los inversionistas tomaron ganancias tras un repunte que impulsó al índice cerca de un 70% desde su mínimo registrado en marzo.

Las pérdidas del martes dejan al índice un 10% bajo su cierre récord, lo que confirma una corrección que comenzó el 2 de septiembre.

Las acciones de Facebook Inc, Amazon.com Inc , Apple Inc, Netflix Inc y Alphabet Inc, matriz de Google, comúnmente conocidas como el grupo de acciones "FAANG", han perdido en conjunto más de 1 billón de dólares en capitalización de mercado desde el 2 de septiembre.

Tesla Inc se desplomó un 21.06% en su mayor caída porcentual diaria, luego de que el fabricante de autos eléctricos fue excluido de un grupo de compañías que están siendo sumadas al S&P 500.

Los inversionistas esperaban su inclusión tras las fuertes ganancias trimestrales reportadas en julio. Hasta el cierre del viernes, las acciones habían subido un 400% este año.

