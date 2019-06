Wall Street cerró la primera jornada de la semana con ligeras ganancias, impulsado por el índice tecnológico Nasdaq, mientras los inversionistas esperaban una importante reunión de la Reserva Federal (Fed) que les entregue pistas sobre el camino que seguirán las tasas de interés en Estados Unidos.

Se espera que el banco central deje sin cambios el costo de los préstamos en su reunión de política monetaria de dos días que comienza el martes, pero las expectativas del mercado apuntan a un recorte de las tasas a partir de julio.

"Creo que la atención se centrará en lo que diga la Reserva Federal en la reunión de esta semana", dijo Scott Brown, economista jefe de Raymond James en St. Petersburg, Florida.

El comité que establece la política monetaria de la Fed debe publicar el miércoles 17 de junio el comunicado de su reunión a las 1800 GMT. Posteriormente, el presidente del banco central, Jerome Powell, ofrecerá una conferencia de prensa.

Wall Street subió levemente este lunes 17 de junio impulsado por las acciones de Facebook, Amazon y Apple, mientras los inversionistas esperan una importante reunión de la Reserva Federal (Fed) que les entregue pistas sobre el camino que seguirán las tasas de interés en Estados Unidos este 2019.

El mercado espera que el banco central de Estados Unidos deje sin cambios el costo de los préstamos en su reunión de política monetaria de dos días que comienza el martes, pero su comunicado podría arrojar luces sobre el impacto de la guerra comercial con China, los llamados del presidente Donald Trump a un recorte de tasas y datos económicos más débiles.

El Promedio Industrial Dow Jones terminó la jornada con un avance marginal de 0.09%, para ubicarse en 26,112.53 unidades. El índice S&P 500 subió 0.09%, a 2,889.67 puntos; mientras que el Nasdaq cerró con un avance de 0.62%, en 7,845.024 unidades.

El índice S&P 500 ha ganado un 5% en lo que va de junio por las esperanzas de los inversores de un recorte de las tasas tan pronto como en julio, luego de que se hundió en mayo por el temor a una guerra comercial entre Washington y Pekín.

Reforzando las expectativas de un recorte de la tasa de los fondos federales este año, la Reserva Federal de Nueva York dijo que su índice regional "Empire State" sobre condiciones actuales de negocios anotó una caída récord y alcanzó su nivel más bajo en más de dos años y medio, lo que sugiere una abrupta contracción de la actividad en el estado.

El comité que establece la política monetaria de la Fed debe publicar el miércoles el comunicado de su reunión a las 1800 GMT. Posteriormente, el presidente del banco central, Jerome Powell, ofrecerá una conferencia de prensa.

El índice bancario del S&P, que tienden a beneficiarse de un ambiente de mayores tasas de interés, cayó un 1%, mientras que el sector financiero del S&P 500 cedió un 0.93%.

Las acciones de gigantes tecnológicos como Facebook Inc , Apple Inc, Amazon.com Inc., Microsoft Corp y Netflix hicieron subir al Nasdaq. El S&P 500 ganaba un 0.36% durante gran parte del día, pero borró la mayor parte de sus avances en los últimos minutos de la sesión.