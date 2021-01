Las acciones estadounidenses subieron el martes, luego de que la nominada a secretaria del Tesoro, Janet Yellen, se mostró a favor de que el Congreso apruebe robustos paquetes de ayuda fiscal para sacar a la mayor economía del mundo de la crisis provocada por el coronavirus.

En su audiencia de confirmación del cargo, Yellen dijo a los legisladores que los beneficios de un programa de estímulos generoso sobrepasan los costos de elevar la carga de deuda del Gobierno.

El presidente electo Joe Biden, que tomará posesión del cargo el miércoles, propuso la semana pasada un paquete de estímulos fiscales por 1.9 billones de dólares a fin de reactivar la economía y acelerar la distribución de vacunas contra el Covid-19.

"Hoy día realmente todo tuvo que ver con Janet Yellen y la presión que está ejerciendo para aprobar estímulos", dijo Thomas Martin, jefe de gestión de portafolios de Globalt Investments in Atlanta.

Los principales índices de Wall Street avanzaron a máximos históricos recientemente por las expectativas de una recuperación veloz de la economía, que derivaría de un significativo aumento del gasto fiscal y de la distribución de vacunas.

El martes, ocho de los 11 sectores de S&P 500 mostraron alzas, liderados por el segmento de energía. Las bajas más destacables se produjeron en las áreas de empresas de servicios, consumo e inmobiliarias .

El Promedio Industrial Dow Jones subió 116.26 puntos, o 0.38%, a 30,930.52 unidades; en tanto que el S&P 500 sumó 30.66 puntos, o 0.81%, a 3,798.91 unidades y el índice Nasdaq ganó 198.68 puntos, o 1.53%, a 13,197.18 unidades.

Por la mañana, Bank of America abrió con alzas, ya que superó las estimaciones de utilidades del cuarto trimestre y se unió a JPMorgan, Citigroup Inc y Wells Fargo & Co al liberar reservas de efectivo para cubrir pérdidas crediticias provocadas por la pandemia. Sin embargo, la acción recortó ganancias y cayó un 0.7 por ciento.

Las ganancias de Goldman Sachs, en tanto, se duplicaron y rebasaron de lejos las proyecciones del mercado tras otro desempeño espectacular en su unidad de intermediación, pero sus acciones también perdieron ganancias iniciales para terminar con un declive de 2.3 por ciento.

kg