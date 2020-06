Los tres principales índices de Wall Street subieron el martes 23 de junio, ya que una mejoría en los datos económicos y perspectivas de más estímulos impulsaron las esperanzas de una rápida recuperación, al tiempo que un alza en las acciones tecnológicas generó que el Nasdaq anotara otro récord máximo.

Aunque todos los índices recortaron sus alzas hacia el término de la sesión para cerrar debajo de sus máximos del día, el Nasdaq alcanzó su quinto pico este mes. Apple le dio el mayor impulso, seguido de Amazon.com y Microsoft.

Cifras optimistas en manufactura y servicios en Estados Unidos se conocieron tras sondeos similares en Europa, con la reapertura de negocios tras los cierres impuestos a mediados de marzo. Además, las ventas de casas nuevas escalaron un 16.6% en mayo, superando por mucho el aumento de 2.9% esperado.

"El efecto acumulativo de los datos económicos que hemos estado viendo está ayudando a respaldar la recuperación en forma de V que hemos tenido en acciones", dijo Mark Luschini, estratega jefe de inversiones de Janney Montgomery Scott en Filadelfia.

Pese a los crecientes casos de coronavirus, Luschini señaló que la falta de apetito por más cierres económicos entre los funcionarios federales y estatales probablemente animaba a los inversores.

El ánimo del mercado puede haber sido moderado por un informe de The New York Times de que los países de la Unión Europea estaban preparados para impedir el ingreso de estadounidenses debido a que su país no ha logrado controlar la pandemia de coronavirus.

El Promedio Industrial Dow Jones ganó 131.14 puntos, o un 0.5%, a 26,156.1 unidades, el S&P 500 subió 13.43 puntos, o un 0.43%, a 3,131.29 unidades. El Nasdaq Composite avanzó 74.89 puntos, o un 0.74%, a 10,131.37 unidades.

Siete de los 11 subíndices del S&P 500 cerraron en alza, con consumo discrecional y tecnología registrando las mayores alzas.

También ayudó al mercado que al menos tres corredurías elevaron sus precios objetivos de Apple, y de que USB aumentara su estimaciones de envíos del iPhone, un día después de que la firma anunció que usaría sus propios chips para los computadores Mac.

