Los principales indicadores bursátiles de Wall Street finalizaron este lunes 20 de mayo a la baja, ante la decisión de Google de cortar lazos con el gigante tecnológico Huawei, cumpliendo con la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de poner fin a toda la cooperación con la empresa china.

El Promedio Industrial Dow Jones cerró con una caída de 0.33%, para ubicarse en 25,679.9 puntos.

En tanto, el índice S&P 500 cerró la jornada con un retroceso de 0.67%, a 2,840.23 unidades; y el Nasdaq perdió 1.46%, para cerrar en 7,702.375 unidades.

Desde que la Casa Blanca sumó a Huawei a una lista negra la semana pasada, varias compañías han suspendido sus negocios con el mayor fabricante global de equipos de telecomunicaciones.

Google de Alphabet Inc tomó medidas para dejar de dar acceso a Huawei a sus aplicaciones y servicios exclusivos, reportó Reuters el domingo. El productor de partes para teléfonos móviles Lumentum Holdings Inc también anunció que detuvo los envíos a Huawei.

Otros fabricantes de procesadores, incluidos Intel Corp , Qualcomm Inc, Xilinx Inc y Broadcom Inc, no entregarán suministros a la compañía china hasta nuevo aviso, según un reporte de Bloomberg.

Las acciones del sector de tecnología del S&P 500 perdieron un 1.75%, la mayor baja porcentual diaria entre los 11 sectores del referencial. El Índice de Semiconductores de Filadelfia, que incluye a proveedores de Huawei como Qualcomm, Broadcom y Micron Technology Inc , se desplomó un 4% a su menor nivel en más de dos meses.

Los papeles de Apple Inc se hundieron un 3.1% y se convirtieron en el mayor lastre de Wall Street. Los títulos del fabricante del iPhone se vio presionado también por una advertencia de HSBC de que el aumento de los precios de los productos de la compañía tras el alza de aranceles podría tener "graves consecuencias" sobre la demanda.

Huawei, el mayor fabricante mundial de equipos de telecomunicaciones, fue incluido el jueves en una lista negra por el gobierno de Donald Trump, escalando la guerra comercial entre Pekín y Washington.

Destacando el más que probable impacto que tendrá la medida en las firmas tecnológicas estadounidenses, Lumentum Holdings Inc dijo que suspenderá sus envíos a Huawei.