El índice S&P cerró ligeramente a la baja el miércoles después de una sesión volátil, ya que los inversionistas están preocupados sobre si unas intrincadas negociaciones en Washington terminarán en un paquete de estímulo por el coronavirus en Estados Unidos.

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, dijo que si bien hay una serie de diferencias entre la Casa Blanca y los demócratas del Congreso, el presidente Donald Trump está dispuesto a ceder para llegar a un acuerdo.

Antes de comenzar las conversaciones de la tarde con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo que aún existía la posibilidad de un acuerdo a pesar de la resistencia de los senadores republicanos, aunque reconoció que el paquete podría aprobarse después de las elecciones.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó 97.97 puntos, o un 0.35%, a 28,210 unidades; el S&P 500 perdió 7.56 puntos, o un 0.22%, a 3,435.56 unidades; y el Nasdaq Composite disminuyó 31.80 puntos, o un 0.28%, a 11,484.69 unidades.

En lugar de invertir dinero en el mercado de manera generalizada, Michael O’Rourke, estratega jefe de mercado de JonesTrading en Stamford, Connecticut, dijo que los inversionistas optaron por acciones mientras observaban los resultados financieros del tercer trimestre.

De los principales sectores de la industria, servicios de comunicaciones fue el que más ganó durante gran parte de la sesión.

Las acciones subieron por los positivos resultados de Snap Inc, propietario de la aplicación de mensajería Snapchat. El reporte ayudó a impulsar las acciones de otras empresas de redes sociales como Facebook Inc y Twitter Inc e impulsó el sector de servicios de comunicaciones.

Los papeles de Pinterest Inc también se dispararon. Sin embargo, lo que contrarrestó el buen estado de ánimo del mercado fue Netflix Inc., que sufrió una gran caída tras no cumplir con las expectativas de crecimiento de suscriptores.

kg