Los títulos bursátiles en Estados Unidos cayeron este viernes por una baja de los títulos de tecnología por tercer día consecutivo, lo que propició que los tres índices encadenaran su tercera semana consecutiva de caídas.

Desde agosto de 2019, el Nasdaq no tenía una racha tan larga de semanas con pérdidas. En tanto, con el S&P 500 y el Dow esto no ocurría desde inicios de octubre de ese año.

Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc y Alphabet Inc, que ayudaron a impulsar al mercado desde sus mínimos de marzo, estuvieron entre los mayores lastres para el S&P 500 y el Nasdaq. Los papeles de Apple se hundieron un 3.2 por ciento.

Durante la jornada, el Promedio Industrial Dow Jones cayó 244.56 puntos, 0.88%, a 27,657.42 puntos; el S&P 500 perdió 37.54 puntos, 1.12%, a 3,319.47 y el Compuesto Nasdaq cayó 117 puntos, 1.07%, a 10,793.28 enteros.

El viernes fue el vencimiento trimestral de las opciones de acciones de Estados Unidos, de los futuros de índices de acciones y de los contratos de opciones de índices. La expiración de derivados tienden a provocar un aumento del volumen de negocios al cierre del mercado y alientan la volatilidad.

Estrategas dijeron que los inversionistas parecían continuar con una reciente mudanza desde las acciones de tecnología hacia otros sectores.

"No estamos seguros de que esto indique realmente que hay un problema con el crecimiento económico, sino más bien, es algo de toma de ganancias, algún ajuste y rotación" entre sectores, dijo Rob Haworth, estratega principal de inversiones de U.S. Bank Wealth Management.

Los inversores siguieron de cerca el aumento de los casos de coronavirus. Los países europeos, desde Dinamarca hasta Grecia, anunciaron el viernes nuevas restricciones para frenar el aumento de infecciones en algunas de sus ciudades más grandes, mientras que se informó que Gran Bretaña estaba considerando una nueva cuarentena nacional.

Las acciones de Tesla subieron porque dos analistas elevaron sus objetivos de precios antes de su muy anticipado evento del "Día de la Batería" la próxima semana.