Las acciones cayeron en una sesión volátil en la Bolsa de Nueva York, y el Índice S&P 500 cerró cerca de confirmar su segunda corrección en el 2018, golpeadas por nuevos temores sobre una escalada en la guerra comercial entre EU y China.

Una fuerte baja en las principales firmas de tecnología e Internet también pesó sobre los negocios en Wall Street.

Tras un repunte en la mañana, los principales índices bajaron cuando Bloomberg reportó que Washington prepara nuevos aranceles sobre las restantes importaciones chinas si las charlas entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping no resuelven la disputa comercial.

“Obviamente, esta escaramuza comercial está potencialmente creciendo en algo peor de lo que ya es”, dijo Mark Luschini, estratega jefe de Inversiones de Janney Montgomery Scott en Filadelfia.

Luego de que el S&P 500 cayó más de 10% desde su máximo histórico del 20 de septiembre durante la sesión, el referencial redujo sus pérdidas en la tarde para cerrar con un declive de 9.9% desde su récord.

Caen de máximos

El Dow Jones también llegó a caer durante la sesión más de 10% desde su máximo histórico del 3 de octubre, antes de cerrar con una baja de 8.9% respecto de ese nivel.

El lunes, el Promedio Industrial Dow Jones perdió 0.99%, a 24,442.92 unidades, mientras que el S&P 500 descendió 0.66%, a 2,641.25 unidades. El NASDAQ Composite, en tanto, bajó 1.63%, a 7,050.29 unidades.

Las principales acciones tecnológicas y de alto crecimiento, como Amazon.com Inc, Alphabet Inc —la matriz de Google— y Netflix Inc, registraron fuertes caídas. El sector de tecnología del S&P 500 retrocedió 1.8 por ciento.

El grupo FANG de compañías de alto crecimiento, integrado por Facebook, Amazon, Netflix y Alphabet, perdió más de 200,000 millones de dólares en valor de mercado en las últimas dos sesiones.