El índice S&P 500 de Wall Street cerró con una leve baja el jueves, ya que una caída en las acciones industriales y preocupaciones sobre una desaceleración del crecimiento mundial eclipsaron las sólidas ganancias de Facebook y Microsoft.

El sector industrial bajó 1.99%, con una fuerte presión de 3M Co, United Parcel Service Inc (UPS) y Raytheon Co, después de que reportaron resultados decepcionantes. Fedex Corp también descendió después de que UPS no cumplió con las expectativas.

Amazon subió 1.7% en las operaciones posteriores al cierre, después de que reportó ganancias del primer trimestre que superaron las estimaciones. Mientras, Intel descendió 7% tras la sesión regular, luego de que la firma proyectó ingresos para el actual trimestre por debajo de las proyecciones.

Las acciones de Facebook y Microsoft escalaron 5.8 y 3.3%, respectivamente, después de reportar resultados mejores a los esperados.

El S&P 500 ha avanzado 17% en lo que va del año, repuntando de una fuerte caída a finales del 2018, por esperanzas de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, la decisión de la Reserva Federal de pausar su ciclo de alzas de tasas de interés y algunos resultados mejores a lo pronosticado.

El Promedio Industrial Dow Jones bajó 0.51%, a 26,462.08 unidades, mientras que el S&P 500 cayó 0.04%, a 2,926.17 unidades. El NASDAQ, en tanto, ganó 0.21%, a 8,118.68 unidades.

Las ganancias en Facebook impulsaron el alza de 1% del índice de servicios de comunicación, marcando la segunda mayor alza dentro de los 11 principales sectores, tras el avance de 1.1% de cuidado de la salud.

Pero 3M se hundió casi 13% en su mayor baja porcentual diaria en más de tres décadas, después de que recortó su estimación de ganancias del 2019 y anunció planes para despedir a 2,000 trabajadores.

Ligera caída

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) terminó la jornada de este jueves con una ligera pérdida de 0.04%, en medio de reportes financieros de las empresas.

El S&P/BMV IPC, el principal indicaro del mercado, concluyó la sesión en 45,026.68 unidades.

Banco Base detalló que al interior del IPC los grupos aeroportuarios OMA y ASUR registraron alzas en sus acciones de 1.83 y 0.81%, respectivamente, debido a que reportaron incrementos en sus utilidades netas.

La Bolsa Institucional de Valores (BIVA) finalizó en un nivel de 918.51 puntos, lo que representó un retroceso de 0.03 enteros respecto al nivel previo. (Con información de Reuters y Notimex)

