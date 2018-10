Las acciones cayeron en la bolsa de Nueva York por segundo día consecutivo, presionadas por otra alza de las tasas de los bonos del Tesoro de EU, tras un sólido informe de empleo.

Las caídas fueron encabezadas por los sectores tecnológico y de servicios de comunicación, entre ellos los componentes del llamado grupo FAANG: Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Alphabet.

La creación de puestos de trabajo estuvo por debajo de lo esperado en septiembre —en parte por efecto del huracán Florence— aunque las cifras de julio y agosto fueron revisadas al alza y la tasa de desempleo bajó a 3.7%, mostró el informe mensual del Departamento de Trabajo.

“No hay dudas de que el mercado laboral en EU es posiblemente el mejor en una generación, no hay dudas o debate acerca de eso”, dijo Russell Price, economista de Ameriprise Financial Services Inc.

El reporte empujó al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro a más largo plazo. Eso acumuló más presión sobre las acciones, que igual se mantienen cerca de niveles récord.

“Las acciones no tendrán opción porque si no siguen siendo competitivas con una tasa de retorno exenta de riesgo la gente dejará de comprarlas y comenzará a ir hacia los bonos”, dijo Walter Zimmermann, jefe de análisis técnico de ICAP. “¿Cómo ajustarse a eso? Bajando los precios y por tanto subir la tasa de retorno”, explicó.

El Dow Jones perdió 0.68%, a 26,447.05 unidades, mientras que el índice S&P 500 cayó 0.55%, en 2,885.57 unidades. El índice Nasdaq Composite cedió 1.16% a 7,788.45 unidades.

En la semana, el S&P cayó 0.98%, el Dow Jones bajó un mínimo 0.04% y el Nasdaq perdió 3.2 por ciento.

Las acciones de Apple bajaron 1.6%, luego de que David Einhorn de Greenlight Capital vendió los títulos que aún conservaba por temores a una “represalia china contra las políticas comerciales de EU”.

Semana negativa

La BMV acumuló durante la semana una baja de 2.93%, a pesar de que se llegó a un acuerdo comercial entre México, EU y Canadá. El indicador S&P/BMV IPC, se ubicó en 48,052.85 unidades.

Las que más ganaron la semana fueron Homex al subir 4.68% y Simec con 4.31%. Las firmas que más cayeron fueron Cemex y Unifin, con 7.69 y 7.59%, respectivamente.

