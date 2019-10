Las acciones estadounidenses registraban pérdidas modestas este lunes en la apertura de sesión, ante las señales de que Estados Unidos y China tienen por delante unas rudas negociaciones para resolver definitivamente su conflicto arancelario tras el acuerdo parcial anunciado la semana pasada.

En los primeros minutos de la sesión, el promedio industrial Dow Jones perdía 50.16 puntos, o un 0.19%, para colocar su nivel en las 26,766.43 unidades; mientras que el índice S&P 500 caía 4.46 puntos, o 0.15%, hasta los 2,965.81 puntos; y el índice compuesto Nasdaq bajaba 12.69 puntos, o 0.16%, a 8,044.35 enteros.

Grandes firmas de energía como Exxon Mobil y Chevron lideraban las caídas en el S&P, ya que el petróleo borraba las ganancias de la semana pasada por la cautela existente en torno al acuerdo comercial.

Los índices S&P y Dow cerraron la jornada del viernes con su primer avance semanal en un mes, después de que Washington dijo que junto a Pekín dieron un gran paso para poner fin a la imposición mutua de aranceles, una práctica que ha golpeado el crecimiento global este año.

No obstante, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, restó optimismo este lunes a los inversores respecto a los verdaderos avances al decir que tiene "todas las expectativas" de que si no hay un pacto para el 15 de diciembre se impondrán nuevos aranceles, aunque espera que haya acuerdo para entonces.

Las acciones de firmas expuestas a China como Nvidia, Advanced Micro Devices y Micron Technology bajaban levemente tras cerrar con alza el viernes. El índice de semiconductores de Filadelfia cedía un 0.3 por ciento.

Los inversores estarán atentos ahora a la temporada de reportes corporativos del tercer trimestre, que comienza el martes, para medir el impacto en las compañías estadounidenses del conflicto comercial y la ralentización de la economía local.

Los analistas prevén que los bancos estadounidenses reporten un declive del 1.2% en sus ganancias por la caída de las tasas de interés y las tensiones comerciales. Citigroup Inc , Goldman Sachs Group Inc y Wells Fargo & Co bajaban entre un 0.1% y un 0.4 por ciento.

erp