Las acciones estadounidenses subían el lunes impulsadas por las ganancias de las minoristas por expectativas de grandes ventas en la mayor jornada de compras por internet del año y el avance de las tecnológicas tras el flojo desempeño de la semana pasada.

A las 15:47 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 354.54 puntos, o un 1.46%, a 24,343.66 unidades; el S&P 500 subía 31.69 puntos, o un 1.20%, a 2,664.25 unidades; y el Nasdaq Composite ganaba 100.49 puntos, o un 1.45%, a 7,041.60 unidades.

Se espera que los compradores que se perdieron las ofertas del Black Friday el pasado viernes ingresen en masa a las tiendas online en el Cyber Monday.

Se esperan unos 7,800 millones de dólares en ventas, según Adobe Analytics, que analiza cerca del 80% de las transacciones por internet de los cien principales minoristas estadounidenses.

Las acciones del gigante del comercio electrónico Amazon.com Inc y de la mayor minorista de electrónica de consumo, Best Buy Co Inc, subían un 3.3 por ciento.

Los 11 principales sectores del S&P subían, destacando un alza del 2.27% de las minoristas.

Los precios del crudo también ayudaban a la confianza, ya que subían y recortaban algunas de las pérdidas del viernes cuando se desplomaron cerca de un 7 por ciento. Las acciones de firmas energéticas avanzaban un .,6 por ciento.

"Los mercados bursátiles tuvieron una semana miserable y a veces hay una subida de alivio, así que los mercados podrían estar rebotando un poco sobre esa base", dijo Randy Frederick, directivo de Charles Schwab en Austin, Texas. "Creo que la anticipación previa a las fiestas indica que será una temporada muy fuerte y el Black Friday forma parte importante de eso".

El sector tecnológico trepaba un 1.76% tras sufrir su peor semana en ocho meses la semana pasada. El resto de integrantes del denominado grupo FAANG —Facebook Inc , Apple Inc, Netflix Inc y Alphabet— ganaba entre un 1 y un 2 por ciento.

Bajo el efecto principalmente de una caída en la cotización del crudo y de la gigante informática Apple, el Dow Jones había perdido 4.44% y el Nasdaq 4.26% la pasada semana, acortada el viernes por la celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.