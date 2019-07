Las acciones de Estados Unidos retrocedieron el lunes desde los máximos récord que marcaron la semana pasada, debido a que los inversionistas se tomaron un respiro antes de un esperado recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) y buscaron señales de avance en el diálogo comercial entre Washington y Pekín.

Los papeles de Amazon Inc y Facebook Inc fueron los mayores lastres del S&P 500 y del NASDAQ, en una sesión en la que ambos índices anotaron pérdidas. El Dow Jones cerró con ganancias, impulsado por los títulos de 3M Co , Johnson & Johnson y Apple Inc.

Los actores del mercado se resguardaron para una semana agitada en la que se realiza la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed, avanzan las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, y casi un tercio de las compañías del S&P 500 reportan sus resultados del segundo trimestre.

La Fed, atenta a una débil inflación y señales de ralentización de la economía derivadas de disputas arancelarias, recortaría sus tasas de interés por primera vez en una década al cierre de su reunión de política monetaria de dos días, que comienza el martes.

“(La Fed) está mirando al futuro y sabe que hay mayores riesgos a la baja en torno al comercio y líneas de suministros”, dijo Charlie Ripley, de Allianz Investment Management en Minneapolis.

El Promedio Industrial Dow Jones ganó 0.11%, a 27,221.35 unidades. El S&P 500 bajó 0.16%, a 3,020.97 unidades y el NASDAQ Composite cedió 0.44%, a 8,293.33 unidades.

La Bolsa Mexicana de Valores subió, recuperándose al final de la temporada de reportes trimestrales, luego de haber tocado el viernes su nivel más bajo desde mediados de diciembre. El índice referencial S&P/BMV IPC ganó 1.48%, a 41,276.67 puntos.