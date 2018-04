Wall Street cerró con caídas el miércoles porque una posible acción militar de Estados Unidos contra Siria avivó temores de los inversionistas por riesgos geopolíticos y las minutas de la última reunión de la Reserva Federal despertaron preocupación por una postura más ortodoxa sobre las tasas de interés.

El descenso se produjo tras dos días de ganancias impulsadas por un enfriamiento de las preocupaciones provocadas por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

El presidente Donald Trump advirtió a Rusia sobre una inminente acción militar en Siria, declarando que “estarán llegando” misiles. La tensión en aumento hizo subir los precios del petróleo, lo que a su vez provocó un alza de 1% en el índice energético.

En cambio, la aversión al riesgo pesó sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro, lo que llevó a las acciones financieras a una caída de 1.3 por ciento.

“Hubo un nerviosismo general por lo que podría ocurrir con cualquier ataque y la posible escalada de tensiones con Rusia”, dijo Anwiti Bahuguna, administrador de cartera de Columbia Threadneedle Investments.

Los índices principales de Wall Street bajaron aún más después de que las minutas de la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto revelaron inquietud entre sus miembros de que una aceleración de la inflación podría requerir un ritmo de alza de tasas mayor al estimado.

El Promedio Industrial Dow Jones perdió 0.90% a 24,189.45 unidades, mientras que el S&P 500 cayó 0.55% a 2,642.19 unidades. El Nasdaq Composite perdió 0.36% a 7,069.03 unidades.

Varios inversionistas dijeron que están esperando que el inicio de la temporada de resultados corporativos brinde un impulso sostenido a las acciones. Los bancos JPMorgan Chase & Co , Citigroup Inc y Wells Fargo & Co reportarán sus resultados trimestrales el viernes.

Analistas esperan que las utilidades trimestrales para las compañías que integran el S&P 500 crezcan 18.5% respecto al mismo lapso del 2017, lo que marcaría su mayor incremento en siete años, de acuerdo con Thomson Reuters.

bmv sube

La Bolsa Mexicana de Valores cerró la jornada con resultados positivos, al registrar un avance de 0.42%, al margen de los mercados bursátiles en EU y pese al ambiente de aversión al riesgo de los inversionistas por las declaraciones de Trump de hacer una intervención en Siria.

El principal indicador, el S&P/BMV IPC, terminó la sesión de este miércoles en 48,532.14 unidades.



