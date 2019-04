Según la dirección del Grupo Financiero Banorte, el precio actual de la acción en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tiene un letrero de compra.

Carlos Hank González, presidente del grupo, y Marcos Ramírez Miguel, director general, afirman que los títulos de la institución crediticia son una buena opción.

Ramírez explicó que el mercado no siempre está alineado con la realidad, pero se presentan las oportunidades de compra y venta de activos.

“La acción de Banorte está en un precio en el que no debería de estar y que es una gran oportunidad de compra. Eso pasa en todas las industrias, no siempre están alineadas, pero lo cierto es que el activo de la acción de Banorte está barato”, explicó el directivo que lleva las riendas en el día a día de la institución.

“En la parte operativa, ¿les interesa el precio de la acción?”, se le preguntó. Carlos Hank respondió que lo importante son los fundamentales de la empresa, que está sólidos y respaldados, con respecto a la perspectiva que se tiene y ver en qué tenemos que trabajar los fundamentales y la fortaleza del grupo financiero.

“Los analistas ven la fortaleza del grupo, nuestro trabajo es de todos los días, de lo contrario nuestro electrocardiograma estaría peor que el de Banorte”, expuso en tono de broma.

Desde noviembre del 2014 al pasado viernes el precio de la acción ha pasado de 82.96 pesos, hasta los 136.38 pesos por unidad. Cerró la semana en 105.54 pesos, lo que representa un rendimiento de 27.2% desde que Hank González tomó las riendas de la institución.

Banco Ve por Más (BX+) el 25 enero tenía un rendimiento esperado para Banorte durante el presente año de alrededor de 15%; Barclays, el 6 de marzo, en un reporte, mostró un repunte de 45% de los títulos de la institución crediticia, que en ese momento cotizaban en 103.37 pesos por título.

Vemos, agregó Hank González, todos los días la acción, unas 10 o 15 veces, pero eso no nos lleva a tomar ningún tipo de decisión de negocios sobre el manejo del grupo financiero.

Una oportunidad

Enrique Mendoza, analista de bancos en Actinver, detalló que los bancos, como sector, están baratos contra sus precios históricos. Incluso contra instituciones de otras naciones como Brasil.

La razón, explicó, es que la renta fija, Cetes, es mucho más atractiva en estos momentos que la renta variable.

Cuestionado sobre si Banorte está barato, destacó que contra lo cotizado en el extranjero, Brasil y Estados Unidos, lo está. Pero comparado con otros bancos del sector en México, habría mejores oportunidades.

Barclays, que en su reporte de las 34 empresas top para invertir en América Latina incluyó a Banorte, el banco está mejor posicionado que sus pares para crecer. Tiene un mercado de gran crecimiento y es uno de los mejores en financiamiento de infraestructura que será una de las prioridades del actual gobierno.

Infraestructura, la fortaleza

Hank recordó qué con la integración de Interacciones, la combinación fue una institución fuerte en infraestructura y existe todo tipo de macroproyectos, desde carreteros hasta alcantarillado, que le interesan.

“Nos interesa desde la pavimentación de una calle, hospitales. Queremos ser un aliado muy importante para el desarrollo del país”, agregó el empresario.

“Después de la fusión con Interacciones, esperamos sinergias a través de mejoras en los costos y oportunidades de ventas cruzadas”, reporto Barclays.

Carlos Hank González se refirió al crecimiento del Producto Interno Bruto del país, que no pasará de 1.6% este año.

Destacó que en Banorte se ha crecido los pasados años entre dos y tres veces lo que el PIB y este año esperan repuntar su cartera entre 8 y 10 por ciento.

Para el líder de la institución crediticia, existen grandes oportunidades de crecer, pero reconoció que todos los inicios de sexenio son de un menor repunte, lo que es normal.

“Lo vimos en los pasados gobiernos, la autoridad fija sus prioridades, sus principales proyectos, y el empresario lo va asimilando y se da la inversión. Es normal que la inversión se da a ritmo menor, pero estamos muy entusiasmados por lo que viene para México”, manifestó.

Enrique Mendoza dijo que el crecimiento esperado por Banorte es fácil de alcanzar. Tiene metas ambiciosas, que siempre ha podido alcanzar, porque cuenta con una magnífica ejecución, existe una tendencia de crecimiento en la cartera y con la rentabilidad que tienen los bancos no se ve difícil que lo logren.El reporte a la BMV de Banorte para el cuarto trimestre del 2018, indicó que la cartera al consumo creció 12%, la comercial 27%, corporativo 34% y la de gobierno 46 por ciento.

Barclays destacó que a través de su crecimiento orgánico e inorgánico, la compañía desarrolló uno de los portafolios más diversificados del mercado con una combinación de escala y especialidad.

A Hank, quien lleva poco más de cuatro años al frente de Banorte, se le preguntó si ya llegó a su meta.

“No, apenas estamos empezando, el plan 20/ 20 es una meta importante, pero queremos convertirnos en el mejor grupo financiero en México, no el más grande, pero sí el mejor para nuestros clientes, inversionistas y colaboradores”, agregó el directivo.

Para Enrique Mendoza, el crecimiento será en menor escala, ya que su repunte fue a partir de la adquisición de otros bancos, de una buena administración, una estrategia que le permitió tener buena relación con el gobierno, pero ya tiene un tamaño considerable.

“Son los que a diferencia de inversionistas extranjeros tienen mejor olfato en segmentos que más crecen y son rentables, pero ahora no crecerán fuerte a través de adquisiciones, no quiero decir que no las hagan, pero ya tienen un tamaño considerable.

“Tienen la cuarta parte del portafolio de gobierno, están creciendo en el segmento empresarial, en hipotecario fuerte. Ganan cuota de mercado, la base de comparación es más alta”, dijo Mendoza.

Finalmente, Hank González informó que en unos días comienzan un road show en Europa, Asia y Estados Unidos para detallar a los inversionistas los avances de Grupo Financiero Banorte.

