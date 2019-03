En el país hay estabilidad financiera, lo cual es positivo, pero no se da el crecimiento, dijo tajante Manuel Somoza, director de CIFondos.

En entrevista, explicó que las variables macroeconómicas “se han comportado francamente bien, la inflación empieza a ceder, no echemos las campanas al vuelo, pero seguramente este año pueda estar abajo de 4%, lo cual sería magnífico porque estaríamos regresando a la meta del Banco de México (Banxico) de 3% más o menos”.

Somoza señaló que en el tipo de cambio también se ve mucha estabilidad este año, como consecuencia principalmente de que la tasa de interés del Banxico “es enorme, de 8.25%, y la tasa real es casi de 4.5% y, si la comparas con lo que hay afuera, nos da una estabilidad cambiaria brutal”.

Bolsa pequeña

Si hay un tema que Manuel Somoza domina, es el del mercado de valores.

El entrevistado tiene 52 años de experiencia en los sectores bancario y bursátil. Fue incluso presidente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cuando se dio el crack bursátil de octubre de 1987.

A lo largo de su carrera fue fundador del administrador de fondos Apollo, que luego fue adquirido por la estadounidense Prudential.

Somoza expresó que la BMV “no es un factor relevante que nos diga cómo está el país, no es un reflejo porque es muy pequeña y poco profunda, con muy pocas emisoras listadas que tienen un comportamiento mejor que el de economía porque son empresas enormes.

“Ojalá que la bolsa fuera más importante y un verdadero vehículo para que los mexicanos puedan ahorrar y asociarse con el crecimiento. Llevo 52 años luchando por eso y no lo hemos conseguido. Soy de los que creen que se satanizó mucho a la bolsa desde el crack del 87”, expuso.

El experto señaló que la BMV tiene que competir con una tasa de 8.25% libre de riesgo. “Por qué arriesgarse a invertir en bolsa si tenemos un Cetes a 8.25 por ciento. Por eso no soy optimista sobre la bolsa este año. No veo mucho entusiasmo en renta variable por lo mismo”.

Entonces, indicó, “hay estabilidad, porque la clave de todo es que el nuevo gobierno se vio muy inteligente cuando presentó un presupuesto que quería escuchar el mercado, prudente, donde no se gasta más de lo que se recibe y eso nos puede dar un beneficio adicional de poder lograr un superávit primario de 1% del PIB”.

Hasta ahí todo bien, pero ¿cuánto tiempo se podrá sostener la situación? “Realmente no lo sé. Lo que me preocupa es que no hay crecimiento. Crecimos el año pasado 2% y la expectativa para este año es de 1.3% o menos. Incluso en el primer trimestre tendremos crecimiento cero”, refirió Somoza.

Falta inversión

El experto en temas económicos explicó que la inversión en cartera ha crecido, pero la que realmente tiene significado, que es la Inversión Extranjera Directa (IED), ha disminuido. “El año pasado recibimos 27,000 millones de dólares que fueron menos que los años anteriores”.

Somoza dijo que no hay inversión en el país, ni pública ni privada, “y la poca inversión pública que hay se destina a gasto social y la que se va a proyectos productivos, con mucho respeto, pero está mal enfocada. El Tren Maya no nos dará los beneficios que nos iba a dar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y las refinerías no resultan inversiones rentables”.

Según Manuel Somoza, “tenemos un grave problema y es que el nuevo gobierno no logrará las expectativas generadas en la gente en cuanto a administrar el crecimiento. Si no hay inversión, no hay crecimiento, y va a ser imposible reducir el porcentaje de pobres en el país”.

El entrevistado sostuvo que la cancelación del NAIM ha sido hasta ahora el peor error de la presente administración federal, pues no se dimensionó el tamaño de las pérdidas económicas que traerá consigo.

“Fue un gravísimo error y un mensaje de enorme desconfianza. El gobierno se tendrá que volver a ganar la confianza de los inversionistas, pero no veo que eso esté sucediendo porque en los hechos veo cosas distintas al discurso”.

Para el director general de CIFondos, para fortuna de México y de los países en desarrollo, la Reserva Federal (Fed) dejará sin movimiento, al menos por ahora, su tasa de interés de referencia. “Pero la Fed no tiene palabra y si Estados Unidos y China logran un acuerdo comercial importante, que es lo que se espera, el banco central estadounidense podría volver a aumentar sus réditos y entonces el Banxico haría lo propio”.

Reforma integral

De acuerdo con Manuel Somoza, lo de Pemex es una tragedia. Es la petrolera más endeudada del mundo y sus enormes pasivos no van según lo que produce. “Se le está ayudando con aspirinas”.

Agregó que el último paquete del gobierno para ayudar a Pemex no fue del gusto del mercado, pues le pareció insuficiente. “Se me hace un juicio injusto hacia el gobierno, pues no será lo único que haga”.

Además, insistió, 107,000 millones de pesos a Pemex le dará a la empresa productiva del estado la oportunidad de no tener que salir a los mercados internacionales por dinero. “Si en estas condiciones va a pedir dinero a los mercados, la tasa de interés que tendrá que pagar sería enorme”.

Por ello, explicó, AMLO deberá proponer una reforma fiscal integral para solucionar el problema de las finanzas y de Pemex a fondo.

“Pero para que la reforma fiscal sea realmente exitosa se debería reducir el impuesto al trabajo y aumentar el de consumo. Seríamos otro país”.

