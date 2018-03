Durante la presente semana el tipo de cambio oscilará entre 21.10 y 21.80 pesos por dólar, en un periodo de mayor incertidumbre por noticias del presidente electo estadunidense, Donald Trump, estimó CI Banco.

Precisó que esta semana destaca que Trump realizará su primera conferencia de prensa, el próximo miércoles 11 de enero, desde que ganó las elecciones, y los mercados financieros, sobre todo en México, estarán muy atentos a los anuncios que pueda realizar.

"El peso mexicano seguirá muy dependiente de cualquier declaración/publicación en Twitter que haga Donald Trump. Por ello, cobra relevancia la conferencia de prensa de mitad de semana", indicó en su reporte semanal.

Agregó que cualquier acción que anuncie el presidente electo y sea considerada como contraria a los intereses de México, presionaría aún más a la moneda mexicana.

Dishonest media says Mexico won't be paying for the wall if they pay a little later so the wall can be built more quickly. Media is fake!