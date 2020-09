Barclays ven con “optimismo” su estrategia para redoblar su transformación tecnológica, pero por el otro lado cuestiona que no lleguen más empresas al mercado.

Las acciones de Grupo Bolsa Mexicana de Valores (Bolsa) han alcanzado niveles máximos. En lo que va del 2020 tienen una ganancia de 15.51%, a 47.75 pesos, avanzando en sentido contrario al índice S&P/BMV IPC que cae 17.28 por ciento.

El desempeño positivo en la cotización de Bolsa ha sido reflejo del beneficio logrado ante la elevada volatilidad del mercado, que se incrementó desde marzo, dijo Gilberto García, analista de Barclays.

En su análisis, precisó que debido a una difícil base de comparación, las perspectivas de la emisora para el 2021 son “particularmente desafiantes”.

Ello porque al reducirse la volatilidad sus ingresos tenderían a normalizarse y mientras la perspectiva siga siendo de decrecimiento económico será complicado que se anuncien nuevas ofertas públicas iniciales (OPI) en la BMV, una de las principales empresas del Grupo Bolsa.

“Preocupa la sostenibilidad de cifras récord de negociación una vez que se normalice la volatilidad. Con algunos segmentos que registran descensos, combinados con un peso más débil y una ausencia continua de listados, vemos una base de comparación desafiante para 2021”, expuso el analista de Barclays.

Gilberto García citó que entre algunas “preocupaciones” en torno a las perspectivas de Bolsa es que después de recordar que a casi tres años de escasez de OPI, sigue sin haber visibilidad de un retorno a la actividad. Ello, aunado a los riesgos de que las tarifas que cobra por el mantenimiento de listados se mantengan a la baja, ya que las empresas podrían seguir el ejemplo del Grupo Aeroportuario del Pacífico, que cambió la cotización de sus bonos locales a la Bolsa Institucional de Valores (Biva).

“Si bien no esperamos un impacto significativo en este momento, esto podría limitar aún más el crecimiento de los ingresos de la empresa en 2021”, enfatizó el estratega de Barclays.

No obstante, García ve “optimismo” sobre las perspectivas a largo plazo de la emisora, en particular por la estrategia del Grupo para redoblar su transformación tecnológica, lo que le debería de beneficiar principalmente en el lado de los costos, pero no inmediatamente en los ingresos.

[email protected]