La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganaba antes de la apertura esta mañana a pesar de un incremento de preocupaciones por una posible acción militar de Estados Unidos en Siria.

El mercado accionario mexicano abrió la jornada de este miércoles con ligero descenso de 0.09% o 43.07 puntos para colocar al índice S&P/BMV IPC en las 48,294.26 unidades.

El mercado accionario opera un volumen de 1.052 millones de títulos, por un importe de 38.8 millones de pesos; participan 56 emisoras, 27 suben, 27 bajan y dos se mantienen sin cambio.

Para Grupo Financiero Monex, los mercados a nivel mundial presentan movimientos negativos, atentos no sólo al tema comercial entre Estados Unidos y China, sino también por el conflicto en Siria. Añadió que en Estados Unidos se darán a conocer datos de inflación, así como la minuta de la última reunión de la Reserva Federal (Fed), mientras que en México se conocerá la producción industrial y manufacturera.

Por su parte el peso perdía mientras los temores a una guerra comercial entre China y Estados Unidos disminuyeron, pero la incertidumbre sobre una posible acción militar de Washington contra Siria y sus amenazas si Rusia interfería generaba aversión al riesgo.

La moneda mexicana cotizaba en 18.27 unidades por dólar con una pérdida de 0.05%, frente a los 18.26 pesos por billete verde del precio de referencia de Reuters del martes. Más temprano llegó a depreciarse hasta las 18.335 unidades por divisa estadounidense.

De acuerdo con Banco BASE, el peso inició la sesión con una depreciación moderada ante un regreso de la aversión al riesgo a los mercados financieros globales, luego de que Donald Trump, diera a conocer en la red social Twitter que el plan de su administración realizar una intervención militar en Siria.

Ante esto, las divisas más afectadas por la posibilidad de un escalamiento en las tensiones militares entre Estados Unidos y Rusia son las de economías emergentes y que a su vez cuentan con una elevada liquidez en el mercado cambiario, agregó.

BASE expuso que el peso mexicano no se ha visto afectado de forma severa, pues prevalece el optimismo relacionado con el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No obstante, dijo que no se puede descartar que el peso pierda terreno, pues aunque en los mercados se ha desvanecido el riesgo de una guerra comercial, se ha elevado el de una guerra militar.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 18.20 y 18.40 pesos por dólar en cotizaciones interbancarias a la venta.