Las acciones cayeron con fuerza el lunes en la Bolsa de Nueva York porque los inversores se desprendieron de papeles de Apple, de compañías de Internet y otras tecnológicas, socavando un poco más la confianza en un grupo de acciones que ha impulsado una prolongada tendencia alcista en el mercado.

Señales contradictorias sobre la situación entre Estados Unidos y China en la guerra comercial que involucra a las dos economías más grandes del mundo sumaron cautela a los inversores.

Las acciones de Apple Inc cayeron luego de que Wall Street Journal reportó que en las últimas semanas la compañía había reducido los pedidos de producción de los tres modelos de iPhone que lanzó en septiembre.

Perdió por decepción

Las acciones del fabricante del iPhone cayeron 4%, a 185.86 dólares, y acumulan un descenso de 24.86% desde el máximo histórico de cierre que marcó el 3 de octubre, 232.07 dólares por título operado en NASDAQ Compuesto, a partir de un decepcionante pronóstico de ventas para la temporada navideña.

Los títulos de los proveedores de Apple se veían afectados también. Lumentum Holdings Inc cayó 5.01% a 39.44 dólares, Universal Display Corp desendió 3.61%, Cirrus Logic Inc se contrajo 2.01% y Skyworks Solutions Inc cedió 3.0% a 70.76 dólares por unidad.

El índice tecnológico del S&P 500 cayó 3.8% y lideró las pérdidas sectoriales. Las acciones de otros componentes del llamado grupo FANG también bajaron: Facebook 5.72%, Amazon.com 5.09%, Netflix 5.45% a 270.60 dólares por acción y Alphabet 3.82% a 1,027.42 dólares por unidad.

De manera particular, la red social que dirige Mark Zuckerberg refleja una minusvalía de 33.54% a 131.55 dólares, desde su punto máximo alcanzado el 20 de julio a 209.94 dólares por papel.

Los sectores servicios públicos y bienes raíces fueron los únicos que terminaron en terreno positivo.

El Promedio Industrial Dow Jones perdió 395.78 puntos, o 1.56%, a 25,017.44 unidades, y el índice S&P 500 cayó 45.54 puntos, o 1.67%, a 2,690.73 unidades. El índice NASDAQ Composite perdió 219.40 puntos, o 3.03%, a 7,028.48 unidades.