La compañía de streaming musical Spotify Technology SA reportó este miércoles un salto de 29% en su número de suscriptores premium en el cuarto trimestre de 2019.

La firma sueca superó las expectativas de los analistas gracias a una serie de promociones que puso en marcha en el marco de la dura competencia que mantiene con rivales como Apple Inc y Amazon.com Inc.

La cifra de suscriptores premium, que representan casi el 90% de sus ingresos, llegó a 124 millones para los tres meses concluidos el 31 de diciembre frente al año anterior. Los analistas esperaban en promedio que la firma llegara a 122 millones de suscriptores de pago, según FactSet.

Los ingresos aumentaron hasta los 1.860 millones de euros (unos 2,050 millones de dólares) para el último trimestre de 2019, desde los 1,500 millones de euros del año previo. Los analistas esperaban ventas por 1,890 millones de euros, según datos IBES de Refinitiv.

