Snap Inc, dueña del popular servicio de mensajería Snapchat, eligió a la Bolsa de Nueva York (NYSE por sus iniciales en inglés) para lanzar su Oferta Pública Inicial de acciones, dijo este lunes una persona familiarizada con el asunto.

La elección se produce en momentos en que Snap se está preparando para publicar sus ganancias esta semana antes de la OPI, que se concretaría en marzo. Representa un traspié para el Nasdaq, que también buscaba ser el mercado donde Snap lanzara sus acciones.

NOTICIA: Snapchat prepara la OPI más grande desde Alibaba

La fuente pidió no ser identificada porque todavía no se hizo un anuncio público sobre el tema. Snap e Intercontinental Exchange -operadora de la Bolsa de Nueva York- declinaron hacer declaraciones sobre el tema, mientras que Nasdaq no respondió inmediatamente a los pedidos de comentarios.

CNBC fue el primer medio en reportar sobre la elección de Snap.

erp