Las acciones de Facebook bajan a mínimos de seis meses por la filtración masiva de datos de 50 millones de usuarios.

Sin tregua para las acciones de Facebook. La red social encadena su segunda sesión de caída libre en la Bolsa de Nueva York, después de que ayer cerrara con su mayor caída en cuatro años al registrar un descenso cercano al 7 por ciento.

El mercado continúa con el castigo este martes, en el que las acciones de Facebook se dejan casi otro 5% ya en Wall Street, dejando el precio de su acción en el nivel de los 164 dólares, su precio más bajo desde finales de septiembre de 2017.

Los problemas se acumulan a la red social después de que estallara el escándalo de la filtración de datos privados de 50 millones de usuarios por parte de la consultora política británica Cambridge Analytica, información que habría sido utilizada por esta organización para ayudar a Donald Trump en la campaña electoral estadounidense de 2016.

La filtración amenaza con provocar una crisis en su reputación sobre la gestión de los datos privados de los usuarios de la red social, junto a numerosos problemas judiciales que podrían acarrear a la compañía californiana multas millonarias.

De momento, Reino Unido ha dado un paso más para esclarecer el asunto. Una comisión del Parlamento británico ha llamado a declarar al fundador de la red social, Mark Zuckerberg para explicar la filtración en Westminster. La compañía tiene de plazo hasta el próximo lunes para enviar una respuesta a la citación.

Además, el organismo británico de supervisión de datos informáticos también solicitará una orden judicial para registrar ordenadores de Cambridge Analytica en busca de irregularidades.

Las autoridades estadounidenses también se están moviendo y ya investigan a Facebook por la fuga masiva de datos. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) estaría ya investigando si la popular red social violó los términos de su contrato de consentimiento, establecido en 2011, al proveer datos de sus usuarios a la compañía Cambridge Analytica, que en 2014 obtuvo dicha información, según informó la agencia Bloomberg.

Según esta información, Facebook se comprometió en 2011 a solicitar el consentimiento de sus usuarios antes de realizar determinados cambios en las preferencias de privacidad de sus usuarios. Un compromiso que llegó precisamente después de que las autoridades estadounidenses acusaran entonces a la compañía de engañar a los consumidores al compartir con terceras empresas más información de la autorizada.

Mientras tanto, Bruselas mantiene la cautela y espera acontecimientos para tomar una decisión por esta fuga masiva de datos privados de los usuarios de Facebook. La titular europea de Economía y Sociedad Digital de la Comisión Europea, Mariya Gabriel, ha señalado que el Ejecutivo comunitario "sigue de cerca la evolución" del caso y al mismo tiempo ha defendido que "los esfuerzos de la protección de los datos personales es un valor incontestable" para la UE.

Wall Street, atenta a la evolución del caso

Algunas firmas de analistas de Wall Street ya han emitido notas a sus clientes sobre los riesgos que encara Facebook. Es el caso de Wells Fargo, que considera que el escándalo "probablemente crear otro problema potencialmente más serio de relaciones públicas para Facebook que podría llevar a un control adicional por parte de los reguladores".

Por su parte, desde la firma Pivotal Research, el analista Brian Wieser no considera que este incidente vaya a suponer un gran riesgo a corto plazo para la red social. "Este episodio es otra señal de problemas sistémicos para Facebook, aunque el negocio de la compañía probablemente no se verá impactado significativamente por ahora porque no creemos que los anunciantes vayan a cambiar drásticamente sus estrategias de inversión en la plataforma", indica el experto.

