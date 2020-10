Con el 2020 trayendo una avalancha de empresas de adquisición con fines especiales SPAC por su sigla en inglés), puede ser difícil para algunas destacarse del resto.

Forest Road Acquisition Corp.no debería tener ese problema, ya que la superestrella del baloncesto Shaquille O’Neal, Martin Luther King III y tres ex ejecutivos de Disney están liderando el lanzamiento de la firma.

Business Insider publicó que el SPAC tiene como objetivo recaudar 250 millones de dólares para adquisiciones en la industria de la tecnología y los medios, incluida la propiedad intelectual, “plataformas de agregación de audiencia” y “empresas que necesitan capital”, según un documento de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) publicado la semana pasada.

O’Neal se desempeñará como asesor estratégico de la firma y se describe en la presentación como “un buen ojo para invertir en empresas exitosas”.

King, el hijo mayor del ícono de los derechos civiles Martin Luther King Jr., trabajará como uno de los directores de la compañía.

Tom Staggs, ex director de operaciones de Disney, se desempeñará como presidente del comité asesor estratégico de SPAC. Salil Mehta, un ex ejecutivo de estrategia de Disney, será el director financiero de Forest Road. Kevin Mayer, ex director ejecutivo de TikTok y director de estrategia de Disney, se desempeñará como asesor estratégico; Mayer también lideró el lanzamiento de Disney Plus en noviembre.

Las SPAC recaudan efectivo a través de una oferta pública inicial con la intención de fusionarse con una empresa privada y hacer pública la entidad combinada. Los inversores que compran una oferta pública inicial de SPAC normalmente no saben a qué empresa se dirigirá.

Se han levantado más de 53,000 millones de dólares en 138 debuts de SPAC en 2020, superando los 13.6 mil millones del año pasado, según SPACInsider.

termometro.economico@eleconomista.mx