Para Alicia Enríquez, directora de Finanzas de Ara, la seguridad y la confianza han sido factores fundamentales en su crecimiento laboral.

—¿Cómo han sido 17 años en la compañía?

—Ha habido momentos más fáciles, momentos un poco más complicados. He visto de todo.

—¿Cómo te ven como directora, diferente por ser mujer?

—No, de hecho los inversionistas y analistas son muy respetuosos, nunca he sentido malestar, para nada. La verdad es que sí ha sido de mucho respeto. Internamente puedo asegurar que nunca he sentido discriminación y en mi carrera nunca lo vi como un obstáculo. Yo dije, tengo la capacidad, tengo el conocimiento, tengo las herramientas y así fue como llegué hasta aquí. También tiene que ver con uno, cómo te posicionas.

—¿Cómo compaginas tu vida personal con la laboral?

—Creo que para todos, aunque definitivamente si afecta más a la mujer, en México en muchas empresas no combinamos adecuadamente a la vida personal con la profesional. Cuando empecé a trabajar en Deloitte y luego aquí en Ara sí eran jornadas extensas. Estaba muy desbalanceada, 80% de mi tiempo a la vida profesional y muy poco tiempo a la personal. Pero llega un momento en que, con la misma experiencia, llegas a poner límites.

Ahora la tecnología ha mejorado y ha contribuido a que en general uno trabaje menos horas, pero ya me pongo límites. A menos que sea indispensable trabajo un sábado. Ya le das más oportunidad a tu vida personal.

Cuando me propuse estudiar la maestría, era prioridad. Decía, no me programo juntas después de las 5 de la tarde porque mis estudios son importantes.