Las emisoras de sectores castigados en las Bolsas de Estados Unidos por las medidas de confinamiento contra la Covid-19 pueden volverse atractivas en caso de que alguna de las vacunas que actualmente está en desarrollo tenga éxito, consideran analistas de Actinver.

Durante el octavo webinar organizado por El Economista, realizado en esta ocasión en conjunto con Activer, los principales estrategas de la institución financiera destacaron que emisoras de energía, cruceros, aerolíneas, turismo, entre otras, se beneficiarán cuando una vacuna esté disponible, pues persiste la desconfianza entre la población.

“Creo que en algún momento lo vamos a ver, sobre en qué momento pudiera darse la rotación, ha habido intentos, pero se ha quedado en eso, yo creo que no lo vamos a ver hasta que tengamos algo más claro con el tema de la vacuna”, indicó Alejandro Fuentes, Director de Estrategia de Corto Plazo de Actinver, durante una ponencia moderada por Luis Miguel González, Director Editorial de El Economista.

Los títulos de firmas listadas en Wall Street como Boeing tienen una caída de 53.59% este año , Southwest Airlines -30.44%, Delta Air Lines -49.45%, Marriot International -38.63%, Hilton -24.41%, Intercontinental -23.18%, Carnival Corp -72.20% y Royal Caribbean Cruises -54.12, según datos de Refinitiv.

José Antonio Durán, Director de Posición Propia de Actinver sostuvo que las mayores oportunidades en inversión estarán en los sectores de hoteles, restaurantes, cruceros y líneas aéreas de Estados Unidos, siempre y cuando haya una vacuna, pues en caso contrario la recuperación podría ser muy turbulenta o incluso nula.

“Mientras no haya una vacuna la gente no va a ir a los cruceros, siguen cerrados, no están operando y están perdiendo una fortuna”, acotó.

Respecto a la Bolsa Mexicana de Valores, Pablo Duarte, director de Análisis y Estrategia de Capitales de Actinver, explicó que el mercado bursátil nacional muestra rezago frente al desempeño de las bolsas estadounidenses, y que, aunque este se acentuó con la pandemia, desde el año pasado ya era notorio.

No obstante, resaltó que hay emisoras atractivas y que cotizan a descuento, como Femsa, América Móvil, Walmex, así como el sector de Fibras, donde destacan Fibra Uno y Fibra Monterrey.

En lo que va del 2020, el S&P/BMV IPC muestra una caída de 17.86% respecto a su nivel de cierre del 2019, y cotiza a un múltiplo Precio / Utilidad de 16.86 veces, respecto a su múltiplo histórico promedio de 3 años de 20.86 veces, según datos de Refinitiv.

