El Nasdaq escaló un 2% el miércoles en Wall Street, ya que los inversionistas volvieron a las acciones tecnológicas en desmedro de los sectores sensibles a la economía, a medida que confrontaban los progresos de una vacuna para el Covid-19 contra un aumento de los casos y el probable momento de un repunte económico.

Tras caer con fuerza por dos días seguidos, el Nasdaq, con gran peso del sector tecnología, se vio impulsado por acciones ganadoras de las exigencias de "permanecer en casa" como Microsoft y Netflix Inc, que subieron más del 2% y Amazon.com Inc y Apple Inc, que escalaron más del 3 por ciento.

Alentadores datos del ensayo de la vacuna contra el coronavirus del lunes habían provocado una rotación de dos días desde las acciones de tecnología hacia sectores que tienen un mejor desempeño al dejar atrás una recesión, como el industrial , materiales y energético.

Pero los inversionistas cambiaron de marcha el miércoles para comprar el índice de crecimiento de S&P, que incluye las acciones tecnológicas menos sensibles desde el punto de vista económico, y vendieron el índice de valor, que incluye a los bancos y los papeles relacionados a la energía.

El Promedio Industrial Dow Jones bajó 23.29 puntos, o un 0.08%, a 29,397.63 unidades; mientras que el índice S&P 500 ganó 27.13 puntos, o un 0.77%, a 3,572.66 unidades. El índice Nasdaq Composite escaló 232.58 puntos, o un 2.01%, a 11,786.43 unidades.

El índice de tecnología, con un alza del 2.4%, lideró las ganancias entre los 11 principales sectores del S&P 500, seguido por el de consumo discrecional, que sumó un 1.5%, flanqueado por Amazon.com.

