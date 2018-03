Los tres principales índices referenciales de la Bolsa de valores de Nueva York cerraron con caídas, ante la cautela de los inversionistas que esperan los resultados corporativos del cuarto trimestre del 2016 y detalles de la política económica del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

Concretamente en la conferencia del miércoles no se habló de los planes para el crecimiento económico que tendrá para Estados Unidos, ya que sólo se centró en problemas que conciernen al futuro de sus negocios y la coyuntura política que venía manejando desde su campaña: Rusia, hackeos y México, lo que ?desilusionó a los inversionistas.

Éstos esperaban planteamientos sobre la reducción de impuestos, flexibilización de las regulaciones que atañen a las empresas y del gasto en infraestructura.

Tal vez hay una sensación creciente de que muchas de las medidas de l próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump para el crecimiento no se implementarán o no rendirán frutos para la economía hasta el 2018 como muy pronto , comentó Bill Lynch, de Hinsdale Associates.

Farmacéuticas tiemblan

La crítica al sector farmacéutico por mantener precios altos en sus medicamentos les valió para que el sector de salud en el Standard & Poor’s 500 fuera arrastrado, ya que el índice general tenía un descenso de 0.21 por ciento.

Por otro lado, después de marcar cinco máximos de forma consecutiva e hilar siete jornadas de avances, el NASDAQ retrocedió por primera vez en el año.

El índice NASDAQ perdió 0.29%, para quedar en 5,547.49 unidades y el promedio industrial Dow Jones perdió 0.32%, para quedar en 19,891.00 unidades.

Los inversionistas están repensando la conferencia de prensa de Trump del miércoles, el hecho de que no hablara de la política fiscal está afectando al billete verde e (y) llevando la cautela al terreno de las acciones , comentó Peter Cardillo, economista jefe de mercados en First Standard Financial.

seguirán subiendo

Casa de Bolsa Ve por Más (BX+) envió hace unas semanas una proyección sobre los principales índices para el primer semestre del año, donde se estima que el Standard & Poor’s 500 llegaría a una cotización de 2,450 unidades, lo que se esperaría un incremento aún de 7.91% tomando en cuenta el cierre.

Además, en el mismo reporte de BX+, para el índice Dow Jones se espera un incremento aún para los primeros seis meses del presente año del 2.81 por ciento. (Con información de agencias)

rafael.mejia@eleconomista.mx