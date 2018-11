La cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco no tendrá impacto sobre el negocio de Grupo Financiero Santander México, aclaró la institución financiera.

El presidente ejecutivo del grupo financiero, Héctor Grisi, reconoció que indirectamente están vinculados en el financiamiento para la construcción de la terminal aérea por las cartas de crédito por 62 millones de dólares que tienen pactadas con 14 empresas contratistas en el proyecto.

“Nuestra exposición al aeropuerto realmente no es material. Nuestra exposición es más indirecta, por 62 millones de dólares en cartas de crédito con 14 contratistas, como ninguna de ellas se ha ejercido, lo más probable es que no las renueven, así que no creo que tengamos un problema de ninguna manera”, garantizó Grisi en conferencia telefónica con analistas con motivo de su tercer reporte financiero del año.

La semana pasada, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció sus planes de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) el próximo 1 de diciembre, cuando tome posesión del gobierno.

Cuestionado por analistas sobre cómo la cancelación del NAIM afecta la credibilidad del país y las perspectivas de crecimiento económico, el presidente ejecutivo de Santander México consideró que es “demasiado pronto” para saberlo.

“No podemos reaccionar tan rápido a una situación como ésta. Tenemos que esperar para ver cómo se desarrolla el tema y cómo reacciona la confianza del consumidor”, dijo el representante del banco.

Un proyecto más

“El impacto por la cancelación del aeropuerto no es mucho más que la de un proyecto, sino la forma en que se gestionó; creo que el nuevo gobierno aprenderá cómo manejar la situación. Espero que tengamos una mejor perspectiva en los próximos meses”, manifestó.

Enseguida mencionó que el tamaño del NAIM comparado con el de la economía mexicana no es tan significativo. Se habla de una economía de 1.1 billones de dólares en comparación con un proyecto de 5,000 millones de dólares.

Por lo que llamó a poner las cosas en perspectiva, actuar con calma y en consecuencia ante tal evento.

Acciones resisten

Las acciones de Santander en la Bolsa Mexicana de Valores resintieron el impacto de la noticia, que causó bajas generalizadas el pasado lunes y martes en el mercado mexicano de valores.

En la última semana, los títulos del grupo financiero acumularon una caída de 2%, al pasar de un precio de 27.86 pesos por unidad a 27.31 del cierre de este viernes.

Los grupos financieros estuvieron entre los más perjudicados por la noticia, ya que están ligados a préstamos o financiamientos para la edificación del nuevo aeropuerto internacional mexicano.

Para los directivos de Santander México, lo importante es esperar y conocer el contenido del Paquete Económico para el próximo año, así como el manejo de ingresos y gastos.

