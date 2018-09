La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) demandó el jueves ante la justicia al director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, acusándolo de confundir a los inversionistas al difundir varios tuits en los que afirmó que pensaba retirar a la compañía de la Bolsa.

Musk tuiteó el 7 de agosto que había “asegurado” fondos para poder realizar esa operación, lo que “creó una confusión importante y una perturbación en el mercado”, según el texto de la demanda de la SEC.

Los señalamientos de Musk fueron “falsos y confusos”, añade el texto del órgano regulador de bolsa.

Musk creó estupor con sus afirmaciones públicas, lo que a su vez hizo saltar el valor de las acciones de Tesla.

El grupo automotriz abandonó la idea un tiempo después y los títulos perdieron hasta 30% de su valor bursátil.

“En realidad, Musk no había discutido ni mucho menos confirmado los términos de la transacción, incluido el precio, con ninguna fuente de financiación”, afirma la SEC.

Según la SEC, Musk “sabía, o era negligente si no sabía, que cada una de estas afirmaciones eran falsas y engañosas”, agrega la agencia oficial, señalando que en el momento del posteo, más de 22 millones de personas, “en particular periodistas”, seguían la cuenta de Twitter del jefe de Tesla.

Ayer, las acciones de Tesla cayeron 13.18% en Nueva York después del cierre del mercado. Desde aquel 7 de agosto a la fecha, sus papeles han perdido 18.98 por ciento.

Acusaciones injustificadas

Elon Musk rechazó la demanda por fraude que hizo la SEC este jueves en su contra.

“Esta acción injustificada de la SEC me deja profundamente triste y decepcionado”, dijo Musk en un comunicado. “Siempre he actuado en el interés de la verdad, la transparencia y los inversores. La integridad es el mayor principio en mi vida y los hechos mostrarán que no comprometí esto de ninguna manera”, añadió.

Los cargos de la SEC plantean una amenaza potencialmente devastadora para el futuro de Musk como empresario, ya que va detrás de multas y del retorno de ganancias obtenidas ilegalmente, así como también de la posibilidad de que no se desempeñe como miembro de la junta de una empresa que cotice en bolsa.

Stephanie Avakian, integrante de la SEC, expuso a periodistas que Musk sabía que sus declaraciones carecían de base.

El CEO de Tesla “ni siquiera había discutido los términos clave del acuerdo, incluido el precio con cualquier posible fuente de financiación”, dijo en una conferencia de prensa.

Las acusaciones fueron un nuevo golpe para el asediado empresario de Silicon Valley y su firma, que se ha visto golpeada en los últimos meses, luchando por alcanzar sus objetivos de producción.

Musk ha desconcertado a los inversionistas con apariciones evidentemente erráticas en los medios, incluida una en la que parecía fumar mariguana y una disputa pública con un rescatador que ayudó a salvar a un grupo de niños atrapados en una cueva en Tailandia.

Steven Peikin, de la SEC, manifestó a la prensa el jueves que el departamento de relaciones con inversionistas de Tesla había intentado contener las consecuencias de los tuits de Musk, asegurando falsamente a los inversionistas que el negocio estaba hecho.