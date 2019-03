Karina Ojeda, directora de Estructuración en el fondo de capital privado Índigo, ha superado prejuicios en su carrera laboral y reconoce que la actitud y levantar la voz es importante para tener éxito en una industria donde abundan los hombres.

—¿Qué desafíos has enfrentado en tu carrera?

—El primero ha sido educativo, si bien yo siempre supe que quería ser abogada, de repente llegas a la universidad y ves que somos minoría las mujeres, los profesores también son un mundo de hombres, tienen muchos estigmas, incluso de “ustedes van estar aquí un rato y tal vez se casan y se van”. El primer reto fue vencer eso.

Profesionalmente yo he tenido grandes jefes todos hombres, aunque sí hubo un momento en que me enfrenté a la brecha salarial, en mi trabajo anterior me hicieron directora y a quien sustituí ganaba más, y quien insistió que no me igualaran el sueldo fue una mujer, entonces también tienes el reto de que entre nosotras nos ponemos el pie. Era un tema por edad y por género, mi jefe anterior era hombre y era mayor que yo.

—¿Cómo lidias al tener diferencias con quienes te reportan?

—Tenía a mi cargo a cuatro hombres, y no sé si sea por personalidad, pero éramos un equipo increíble.

Ellos nunca se sintieron amenazados o algo por tener una jefa mujer.

Fue un tema de actitud de ellos y también de llevarlo muy natural, de si llamarles la atención, pero también de crear lazos de amistad con límites y empatía.