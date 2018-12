La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) es una decisión política que impactó negativamente en la percepción de México en el extranjero, consideró Peter Estlin, lord mayor de The City of London Corporation.

“No puedo decir por qué se canceló el contrato con el gobierno, pero creo que es una decisión más política que algo que tenga que ver con que si era o no un proyecto verde (...) Cualquier decisión de cancelar un proyecto así puede tener un impacto negativo”, afirmó Estlin en su visita a México.

Agregó que echar atrás el proyecto, que se vendió en el extranjero como el aeropuerto sustentable, también es un reflejo de las prioridades y preferencias que tiene el gobierno de dónde quiere invertir.

Para Luis Sayeg, director general de Afore Citibanamex, el “desenlace del NAIM sí puede llegar a afectar” las decisiones de inversión. Dijo que es un caso que seguirán detenidamente porque ha impactado en los mercados.

Para financiar la construcción del NAIM se emitieron bonos verdes por 6,000 millones de dólares. El proyecto, fue evaluado y cumplió con los principios de bonos verdes, que promueven el cuidado del ambiente. Operaría con fuentes de energía limpia, conseguiría ahorros de hasta 40% de electricidad y 70% de consumo de agua respecto a aeropuertos existentes.

“El que ahora ya no exista el proyecto del NAIM no quiere decir que no haya sido elegible para ser un bono verde (...) En su momento cumplió con todas las expectativas, porque el aeropuerto estaba construido con altos estándares en temas de eficiencia energética y consumo de agua”, explicó en Alba Aguilar, directora de Nuevos Mercados de la Plataforma Mexicana de Carbono MÉXICO2.

