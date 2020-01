Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron el lunes, mientras los operadores ponían menos atención en Medio Oriente y se concentraban en la esperada firma de un acuerdo comercial entre Washington y Pekín, que se realizará el miércoles 15 de enero.

El retorno referencial a 10 años ganó 1.5 puntos básicos en las operaciones de la tarde en Nueva York, a 1.8423%, reflejando el creciente apetito por el riesgo, cuando las empresas de Estados Unidos comienzan esta semana a divulgar sus informes financieros al cuarto trimestre.

La mayoría de los índices accionarios de Estados Unidos también avanzaron antes de la firma de la fase 1 del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, prevista para el miércoles, un importante paso para finalizar la disputa arancelaria que ha golpeado al crecimiento mundial e impulsado la demanda por activos seguros como los bonos.

“El mercado encontró un área de confort, al menos en el corto plazo”, dijo Justin Lederer, analista de bonos del Tesoro de Cantor Fitzgerald.

A la expectativa de reportes trimestrales en EU

Esta semana, los inversores se centrarán en los reportes de utilidades del cuarto trimestre de importantes bancos como JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc y Wells Fargo & Co.

Analistas esperan que las ganancias de las compañías que conforman el S&P 500 hayan bajado 0.6% en un segundo trimestre seguido de declives, según datos de Refinitiv IBES, en parte debido a un sólido trimestre del año anterior, y por el lastre de las firmas de energía e industriales, que han sido las más afectadas por la guerra comercial.

El rendimiento a dos años, que usualmente se mueve en línea con las expectativas de tasas de interés de la Reserva Federal, subió 1.2 puntos básicos, a 1.5843 por ciento.