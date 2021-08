México es atractivo para los inversionistas extranjeros, pues la tasa de interés sigue dando mejores rendimientos que en otros países, sobre todo ahora que el Banco de México decidió elevarla 25 puntos base a 4.50% dijo Esteban Polidura.

El director de Asesoría y Productos para las Americas del banco de inversión suizo Julius Bäer, explicó en entrevista, que la tasa nominal de 4.5% es “difícil de ver en otros países, no se encuentra en naciones con economías similares a la mexicana y menos en países desarrollados como Europa o Estados Unidos”.

Dijo que “con una inflación entre niveles de 3.5 a 5.5% la tasa real de México es de entre 1 a 1.5%, muy atractiva porque cuando volteas a ver a la Unión Europea o Estados Unidos tienen tasas reales negativas”. Mientras en Estados Unidos la tasa de interés de la Reserva Federal es de 0.25% en la Unión Europea está en niveles de 0 por ciento.

Vía telefónica desde sus oficinas en Suiza, Polidura mencionó que después del ajuste a tasa real, a dicho rendimiento se le debe descontar el factor riesgo país.

“Descontándole el riesgo país, la tasa sería del 0.5 al 0.6% aproximadamente, aún una tasa positiva”.

La expectativa para el analista de Julius Bäer, es que Banxico vuelva a subir la tasa otros 25 puntos base hacia finales del 2021.

“Por eso el peso está sólido y nuestro pronóstico es que siga apreciándose el resto del año”, dijo.

De hecho, Polidura calcula que el tipo de cambio peso-dólar esté en un nivel de 19.60 pesos por dólar hacia los próximos 12 meses.

Asimismo, la inflación terminará este año en un nivel cercano al 3% y para el 2022 cerraría en 3.5 por ciento.

Esteban Polidura dijo que Julius Bäer prefiere la renta fija mexicana sobre la inversión en el mercado accionario.

“Hoy en día tenemos preferencia por la renta fija mexicana, principalmente por los bonos soberanos mexicanos denominados en dólares, porque es ahí es donde vemos ese balance entre riesgo y rendimiento, lo cual favorece al inversionista, pues su riesgo no es alto y el rendimiento en dólares es atractivo comparado con Brasil o con otros países”, explicó el entrevistado.

Para el analista, México no luce atractivo por ahora en renta variable, no porque las acciones no sean atractivas, sino por las valuaciones elevadas.

Perspectivas favorables

Julius Bäer tiene perspectivas de crecimiento favorables. A nivel mundial espera que la economía crezca 6% en promedio, impulsada principalmente por Estados Unidos, que crecerá 7% este año y China entre 8 y 9 por ciento.

Señaló que pese a la variante Delta del Covid-19 se está reactivando el consumo este año a nivel mundial.

Sin embargo, hay algunos “ruidos” que podrían perturbar al mercado, el más puntual es el de la inflación, “la cual creemos será temporal”.

Sobre México, su recomendación es neutral. “La parte positiva es la proximidad con Estados Unidos, no solo geográficamente sino sobre todo comercial. Si Estados Unidos crece 7 % este año, México lo estará haciendo entre 5 o 6 por ciento. Dicho crecimiento se ve bien pero hay que ver la contracción que tuvo la economía mexicana en el 2020 que fue del 8.5%, entonces se puede decir que la economía se recupera pero no del todo.

Polidura espera un crecimiento del PIB mexicano para 2022 cercano al 3 por ciento.

En cuanto a la inversión, “si todo sale bien, si no hay sorpresas ni sustos respecto a proyectos cancelados o contratos que se terminan unilateralmente que cause ruido, posiblemente hacia la segunda mitad del 2022 estaremos hablando de que la inversión privada estaría llegando a niveles prepandemia”.

