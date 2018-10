Invertir en empresas de menor tamaño debe ser visto como una alternativa para diversificar los portafolios, aseguró Luis Sayeg, director general de afore Citibanamex.

El diretivo sugirió que se pueden encontrar fórmulas sobre cómo hacerlo. A las afores “sí nos interesa invertir en medianas empresas porque entre más opciones haya para diversificar es mejor”, mencionó.

De acuerdo con datos de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) únicamente se invierte en grandes empresas con calificaciones altas y no se les da oportunidad a las pequeñas y medianas compañías de emitir deuda o acciones.

“Hoy invertimos en capital privado con tickets muy pequeños. Ponemos un manager que hace el análisis de las empresas promovidas y si podemos tener esta figura, en algo podemos avanzar”, indicó el entrevistado.

Sin embargo, las afores son inversionistas de gran escala no fondos de capital privado, dijo por su parte, el director general de Afore Principal, Mariano Ugarte.

Existen diferentes tipos de inversionistas que buscan distintas alternativas en dónde invertir. Además, las capacidades internas de análisis para (inversiones menores) se deben evaluar cuidadosamente.

“Por el tamaño de nuestro fondo, necesitamos hacer inversiones grandes en activos que sean más estables y con el mejor retorno respecto al riesgo”, explicó Ugarte.

Todo un problema

Arturo Saval, socio director y copresidente de Nexxus Capital, un fondo de capital privado que ha estado activo llevando empresas a la BMV, reconoció que un problema fundamental del mercado es la baja negociación de las acciones de emisoras de tamaño medio.

“Es frustrante (...) El tema tiene que ver no sólo con una emisora, sino con inversionistas de tal forma que se propicie mayor atractivo y bursatilidad en las empresas de alto crecimiento”, destacó Saval.

Nexxus ha hecho públicas a seis empresas, entre ellas la cadena de clubes deportivos Sports World, la financiera Crédito Real, la farmacéutica Genomma Lab y la compañía de autotransporte y logística, Traxión.

En esta última, los inversionistas que compraron acciones de la oferta pública inicial a 17 pesos cada una y que aún mantienen su posición acumulan una pérdida de alrededor de 12 por ciento. En lo que va del año, registra una caída de 6% para intercambiarse en 14.98 pesos por papel.

Cautela, en las afores

Las afores son cautas en cuanto el riesgo que toman al invertir en las medianas empresas del país, explicó el presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, Carlos Noriega Curtis. Ello ante la discusión de que en México hay pocos inversionistas dispuestos a asumir riesgos y apostar por este grupo de empresas que necesitan del financiamiento para fortalecerse e impulsar su crecimiento.

Noriega aseguró que las afores invierten en compañías de tamaño medio a través de Certificados de Capital de Desarrollo, instrumentos financieros que se colocan en el mercado de valores para financiar el crecimiento de empresas, proyectos de infraestructura, energía, entre otros.

“No es que las afores no volteen a ver a las medianas empresas, sino que se rigen bajo la responsabilidad fiduciaria y la regulación que pone un piso bajo, el cual no pueden invertir para no poner en riesgo el patrimonio de los trabajadores, pero sí hay financiamiento para este tipo de empresas”, aclaró.

Las afores son las inversionistas más grandes de México. Administran 3.5 billones de pesos de más de 60 millones de mexicanos, cantidad que representa 15% del Producto Interno Bruto, de acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Ramírez explicó que en el mundo hay diferentes niveles de inversión que los sistemas de pensiones llevan a cabo.

Aunque el mercado de valores es una alternativa de financiamiento para las empresas medianas, el reto también es convencerlas y lograr que se sientan atraídas, explicó el director de Operaciones de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), Rodrigo Velasco.

Cuando las empresas logran captar financiamiento en el mercado de valores en el país se enfrentan a otro problema: la baja bursatilidad o lo que es lo mismo, sus acciones son poco negociadas o demandas por el mercado.

Arturo Saval explicó que con la puesta en marcha de Biva se abre la oportunidad para propiciar la atención y seguimiento “tan urgente” de empresas con potencial de crecimiento.

Encontrar proyectos rentables, reto para afores

El presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Carlos Ramírez, explicó que ante el enorme potencial que las afores tienen de duplicar e invertir los recursos en actividades productivas hacia el próximo sexenio, el reto es encontrar proyectos rentables, cuidar el riesgo, seguir las normas regulatorias y dejar que tomen sus propias decisiones.

El directivo puntualizó que el fondo del ahorro de los trabajadores que administran las administradoras de fondos de ahorro para el retiro (afores) creció 1.6 billones de pesos durante este sexenio y en esa medida anticipó que podrían incrementarse en los próximos seis años.

“Va a haber recursos que las afores van a estar captando en los próximos años que pueden ir invirtiendo gradualmente en distintas alternativas, pero no hay que perder de vista que tienen que ser proyectos rentables; tiene que haber una diversificación adecuada en sus portafolios, con una buena evaluación del riesgo y tomar decisiones libres y autónomas”, expresó.

Carlos Ramírez reveló que en el 2012 había 600,000 millones de pesos invertidos en actividades productivas; seis años después hay 1.25 billones de pesos invertidos en este segmento.

Entonces, aseguró que las afores están ávidas para invertir en actividades productivas, como en infraestructura, pero con un enfoque de largo alcance, con una rentabilidad adecuada y atractiva.

Dado que actualmente las inversiones de las afores están concentradas en deuda gubernamental (50%), el presidente de la Consar opinó que hay espacio suficiente hacia los próximos años para que sigan participando en los proyectos productivos que el país necesita.

[email protected]