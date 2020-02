El Dow Jones y el S&P 500 cayeron el martes, después que una advertencia sobre ventas de Apple mantuvo a los inversores evaluando el impacto del brote del coronavirus sobre las compañías estadounidenses.

Sin embargo, los índices finalizaron la jornada lejos de sus mínimos del día y el Nasdaq finalizó con una mínima alza, después que Apple Inc recortó sus pérdidas hacia el cierre de la sesión.

Apple, la firma tecnológica más valiosa del mundo, dijo que es improbable que cumpla sus previsiones de ventas en el trimestre que concluye en marzo por una ralentización de la producción del iPhone y una menor demanda en China, lo que hizo caer sus acciones un 1.8% a 319 dólares, con un mínimo de sesión alcanzó los 314.61 dólares.

"Ciertamente no es una noticia bienvenida, pero no creo tampoco que sea una debacle", dijo Michael James, director gerente de operaciones de acciones de Wedbush Securities en Los Ángeles.

Aunque aún no se conoce el golpe económico y sobre el crecimiento de las ganancias exacto debido a la epidemia en China, las esperanzas de que el daño pudiera ser sólo temporal han ayudado a apuntalar la confianza en Wall Street en las últimas sesiones.

Sin embargo, los papeles de proveedores de Apple como Qualcomm Inc, Broadcom Inc, Qorvo Inc y Skyworks Solutions Inc, perdieron entre un 1% y alrededor de un 2% en el día.

Los fabricantes de chips, que dependen mucho de China para sus ingresos, también retrocedieron. El Índice de Semiconductores de Filadelfia SE restó un 1.4%, mientras que el más amplio sector tecnológico del S&P cayó un 0.4 por ciento.

El Promedio Industrial Dow Jones bajó 165.9 puntos, o 0.56%, a 29,232.19 unidades; el índice S&P 500 descendió 9.87 puntos, o 0.29%, a 3,370.29 unidades. El Nasdaq Composite, en tanto, ganó 1.57 puntos, o 0.02%, a 9,732.74 unidades.

Las acciones de Walmart Inc subieron un 1.5% pese a que el mayor minorista del mundo pronosticó una desaceleración en el crecimiento de las ventan en línea para el año y reportó débiles resultados para el trimestre navideño.

