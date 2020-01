Juan Rich, director de análisis y estrategia de Grupo Financiero Ve por Más anticipa un comportamiento diferenciado en los resultados que entregarán las compañías mexicanas para el cuarto trimestre del 2019. En el caso del sector industrial, construcción y minería, considera que enfrentarán todavía presión en sus cifras, así como que el sector comercial tenga una pequeña desaceleración en la parte de consumo.

“Hemos estado viendo que algunos indicadores de consumo y algunos reportes de las empresas que cotizan en la Bolsa han tenido menores resultados en los últimos meses del año”, acotó Juan Rich.

En contraste, explicó que la industria de aeropuertos e instituciones financieras podrían tener un mejor desempeño, y neutralidad en el sector de telecomunicaciones.

Las compañías vienen de un tercer trimestre que sorprendió de manera positiva al mercado. Según un análisis de Monex, 38.2% de las emisoras del S&P/BMV IPC presentó resultados mejores a los previstos, 44.1% en línea y únicamente 17.7% por debajo de las expectativas.

Luis Alvarado, analista de capitales de Banco Base, también anticipa que algunas emisoras, en especial aquellas más relacionadas al ciclo de la economía, tengan un menor desempeño. Si bien, considera que una base comparativa baja será favorecedora.

“En general, esperamos para este año que algunas de las empresas que no tuvieron un buen desempeño el año pasado puedan recuperarse; no obstante, no creemos que al cuarto trimestre se vea reflejado ya, si hablamos de las más cíclicas mencionamos mucho a Cemex, Grupo México, y el resto de mineras, no creemos que se vea reflejado ya este efecto rebote, es probable que los reportes trimestrales continúen un poco débiles en el cuarto trimestre”, puntualizó el estratega.

En contraste, considera que serían las mismas de los primeros tres trimestres del 2019 las que tengan mejores resultados para el periodo de septiembre a diciembre, como emisoras de consumo y de sectores anticíclicos.

No obstante, detalló que al interior del sector consumo hay algunas que no han tenido tan buenos resultados, por efectos cambiarios, que han sido Gruma, Bimbo y Coca-Cola FEMSA, así como por un cambio en el patrón de consumo.

“Pero en general, las de consumo son las que mejor desempeño tuvieron el año pasado y esperamos que esto continúe en el reporte del último trimestre; también, otras más estables serían los grupos aeroportuarios”, finalizó Alvarado.

El 2019 fue un año complicado para el crecimiento de la economía del país. Recientemente, el Banco Mundial rebajó de 0.6% a nulo su estimación del PIB para México en el 2019.

