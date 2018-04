Para Citibanamex, la situación económica del país empeoraría con la llegada del candidato Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República.

En una nota especial, titulada “La Paradoja de Abril”, los analistas destacan que el peso se depreciaría respecto del dólar, la inflación incrementaría y las tasas de interés repuntarían.

El documento, que consta de 11 páginas, en las que se analizan propuestas del político, se tiene un escenario básico hasta antes de abril, en el que el peso rondaría las 18.3 unidades por dólar al final del presente año.

Para el 2020, pronosticaban que el tipo de cambio estuviera en 16.4 pesos por dólar y en el 2022 se ubicara en 15.7 unidades.

La institución crediticia destaca que en las últimas encuestas, el puntero tiene un amplia ventaja sobre su más cercano competidor de 19 puntos.

Ante ese nuevo escenario, prevén que el peso cierre el año en 18.1 por dólar, dos años después se ubicaría en 18.6 unidades por dólar y en el 2022, llegaría a 18.8 pesos por dólar, lejos de las 15.7 unidades que pronosticaban antes para ese año.

INCREDULIDAD

El analista Sergio Luna cuestiona que si hace un año se hubiera asegurado que el tipo de cambio estará en 18.17 pesos por dólar, con una gran ventaja de AMLO, habría provocado gran escepticismo.

Se pregunta si el mercado ya no le cree a las encuestas o no estiman que un triunfo del opositor de izquierda no tendría un impacto negativo.

Nada más equivocado: “Los participantes del mercado deberían asumir una victoria de AMLO como el resultado más probable en este momento. Estamos asumiendo tal escenario”, afirma en el documento el experto.

Estima que las propuestas de AMLO generarían eventualmente inconsistencias macroeconómicas en términos de las políticas monetarias, fiscales y comerciales, así como distorsiones a nivel microeconómico.

El experto destaca que no aumentaría la inversión fija bruta, la inversión pública se incrementaría, pero no compensaría la menor inversión privada. El peso, continuó, estaría 19% más débil frente al dólar y la inflación 23% más alta.

“Eventualmente hay un deterioro significativo de las cuentas fiscales, con un déficit amplio que llega a 4% en nuestras proyecciones para el 2022, lo que impactaría las calificaciones soberanas y conduciría a tasas de interés más altas a lo largo de toda la curva de rendimiento”, describe el documento.

dólar débil

El experto destaca que la fortaleza del peso, a pesar del ambiente electoral en abril, se debe a factores como un dólar débil y el optimismo sobre las perspectivas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Citibanamex destacó que el peso reaccionará ante el riesgo político de que AMLO gane las elecciones.

“La situación económica estaría peor que en nuestro escenario previo”, destaca el banco, y en otro documento reconoce que el foco de atención de los inversionistas está transitando de los temas comerciales al político.



