Para Úrsula Wilhelm Nieto, la preparación a nivel académico y el desarrollo de soft skills son habilidades críticas en la búsqueda de puestos ejecutivos.

—¿Qué retos has tenido a lo largo de tu carrera para llegar a esta posición en la que estás actualmente?

Los retos son los mismos para cualquier hombre o mujer. Hay que prepararse. La preparación viene a nivel académico y también hay que ir aprendiendo de los trabajos.

Esto, más la parte cualitativa que tiene que ver con aprender a cómo manejar las relaciones en lo profesional para construir lazos constructivos que te permitan hacer tu trabajo, cómo aprender a manejar conflictos, cómo aprender a resolver situaciones inesperadas.

Afortunadamente, a lo largo de mi carrera he tenido muy buenos jefes, personas que me han ayudado, no nada más con la parte técnica o especializada del trabajo, sino también con la parte más amplia, que tiene que ver con manejarte dentro de una organización. El aprendizaje en el trabajo y en lo académico son lo que nos va formando como altos ejecutivos.

—¿Por qué no hay tantas mujeres en el sector financiero a nivel directivo en México?

Es en general. No es nada más de México. A nivel internacional de la banca, todavía el número de mujeres en puestos directivos o en toma de decisión relevante es menor en comparación con el de hombres.

Esto es un hecho en México y también en el extranjero. En el mundo de gestión de activos, de la banca global, del sector financiero, sin embargo, está cambiando. Los equipos hacia abajo cuentan con una proporción de mujeres que ya es alto, y ya hoy día vemos a mujeres destacadas en el ámbito financiero.