Los precios del petróleo cayeron el jueves 7 de mayo porque la preocupación por la oferta y la demanda mundial borraron las ganancias previas, que habían sido alentadas por un aumento del precio oficial de venta del crudo de Arabia Saudita y un sorprendente crecimiento de las exportaciones chinas.

Los futuros del Brent registraron una caída de 26 centavos, o un 0.9%, para situarse en 29.46 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos perdió 44 centavos, o un 1.8%, para terminar en 23.55 dólares.

Más temprano, el Brent había subido más de un 5% y el WTI más de un 10%. Durante la semana, Brent acumula un alza de alrededor de un 11% y el WTI escala un 18 por ciento.

Ambos puntos de referencia han repuntado porque los países han aliviado bloqueos relacionados con el coronavirus y la demanda de combustible se ha recuperado modestamente.

La producción de petróleo en todo el mundo también está disminuyendo para reducir un creciente exceso de suministro.

"Seguimos estando en un mercado volátil y este retroceso de los precios no me sorprende. Creo que hubo una toma de ganancias", dijo John Kilduff, socio de Again Capital LLC en Nueva York.

"Los (noticias de los) saudíes fueron favorables al principio del día, pero todavía tenemos obstáculos significativos en términos de economía, demanda y almacenamiento", agregó Kilduff.

Los inventarios de crudo estadounidense en el centro de almacenamiento de Cushing en Oklahoma subieron unos 407,000 barriles en la semana hasta el 5 de mayo, dijeron operadores que citaron datos de Genscape.

