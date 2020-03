Los precios del petróleo subieron el lunes 23 de marzo, mientras el precio de la gasolina en Estados Unidos cayó 30% a un récord mínimo en momentos en que la pandemia del coronavirus dinamita la demanda mundial de combustible por la contracción de la actividad del sector de viajes.

Los futuros del Brent subieron 5 centavos a 27.03 dólares por barril, mientras que los futuros del petróleo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos para entrega en mayo ganaron 73 centavos, o un 3.2%, a 23.36 dólares por barril.

Ambos referenciales se negociaron en territorio negativo hasta casi el final de la sesión y el crudo en Estados Unidos escaló un 5% en las operaciones posteriores al cierre regular del mercado.

Mientras, los futuros de la gasolina en Estados Unidos, el principal consumidor del combustible, cedieron un 32% a 0,41 dólares por galón, la cota más reducida jamás registrada.

"No hay nadie conduciendo, no hay negocio. No hay nadie que necesite gasolina, y no solo eso, esto podría empeorar mucho", dijo Bob Yawger, director de futuros de energía de Mizuho en Nueva York.

La destrucción de la demanda causada por la pandemia del coronavirus ocurre mientras el mercado lidia con una inesperada guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita, luego del colapso de la alianza OPEP+, lo que ha inundado al mercado con suministros.

El exceso de oferta es tan extremo que los reguladores en Texas consideraron frenar la producción allí por primera vez en casi 50 años. Estados Unidos planea enviar un representante especial a Arabia Saudita para trabajar con el reino en la estabilización del mercado petrolero mundial, dijeron el viernes funcionarios estadounidenses.

Banqueros, analistas y productores están recortando las previsiones de demanda a diario, con números que fluctúan en torno a una pérdida de unos 10 millones de barriles por día. La demanda petrolera caerá este año en 2.8 millones de bpd, el mayor desplome anual en casi cuatro décadas, según estimaciones de analistas de Morningstar.

Los márgenes de refinado de la gasolina y el combustible para aviones se han hundido por la caída de la demanda de combustible para el transporte, ya que la pandemia ha obligado al cierre de negocios y los gobiernos están presionando a sus ciudadanos para que eviten los desplazamientos.

