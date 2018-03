Precios más altos del petróleo podrían llevar a un aumento de la producción de hidrocarburos de esquisto (shale gas), pero el mercado mundial del crudo podrá adaptarse porque la demanda sigue siendo robusta, dijo el miércoles el ministro de Energía de Qatar.

El mercado se está acomodando gradualmente para el petróleo de esquisto, y también para el gas de esquisto, la demanda es saludable. Ante la continua alza del consumo, yo creo que todos los tipos de petróleo van a adaptarse , dijo el ministro Mohammed al Sada en Doha.

El funcionario agregó que, con los precios actuales del petróleo, algunos yacimientos pueden generar rentabilidad, aunque la mayoría aún no están satisfechos con los precios actuales y no podrán justificar un mayor desarrollo en yacimientos de alto costo, especialmente en aguas profundas y campos no convencionales .

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y naciones productoras fuera del grupo acordaron el año pasado reducir el bombeo de crudo en 1.8 millones de barriles por día en total.

Pronto para decidir extensión

Sada dijo que era demasiado pronto para determinar si sería necesario extender el pacto más allá de junio, pero que la disminución de los inventarios ya ha empezado, un indicador clave que la OPEP observa de cerca a fin de establecer si el acuerdo es suficiente para reequilibrar el mercado.

Todos los indicadores muestran que vamos en la dirección correcta y que la caída de los suministros empezó de una forma muy concreta. Eso nos dará cierta confianza en que el declive gradual (de inventarios) hacia el promedio de cinco años está bien encaminado , afirmó el ministro.

El ministro de Petróleo de Irán, Bijan Zanganeh, dijo que la OPEP debería reducir el bombeo de crudo un poco más durante el segundo semestre del 2017, reportó el martes la agencia de prensa iraní, Fars.

Hidrocarburo repunta por cobertura de posiciones cortas

Los precios del petróleo subieron el miércoles debido a que los inversionistas cubrieron posiciones cortas tras un alza de los inventarios de Estados Unidos menor a la que muchos esperaban y por un salto de los futuros de la gasolina, que se dispararon 4 por ciento.

Para el conteo de los inventarios de crudo tuvieron un alza de 13.8 millones de barriles en la última semana, informó la Administración de Información de Energía (EIA). La cifra no sorprendió a los mercados porque el Instituto Americano de Petróleo (API) había previsto un aumento mayor.

Los futuros del referencial Brent avanzaron 7 centavos o 0.13%, para quedar en 55.12 dólares por barril. El crudo en West Texas Intermediate (WTI), en tanto, subió 0.33%, para cerrar en un precio de 52.34 dólares el barril.

La mezcla mexicana recuperó 22 centavos de dólar para ubicarse en 44.72 dólares por barril, que respecto al martes, es un alza de 0.49 por ciento.

El alza de los inventarios de petróleo fue realmente terrible, pero al mercado parece no importarle porque los inventarios de productos refinados fueron mejores que los esperados y eso está impulsando los precios del crudo , dijo Andrew Lipow, presidente de Lipow Oil Associates.

Los futuros de la gasolina subieron 3.9% a un pico de sesión de 1.5450 dólares por galón tras el dato de la EIA que mostró un inesperado declive de los inventarios luego de cinco semanas seguidas de alzas.