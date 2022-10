Petróleo subió ante especulación sobre una moderación de la Fed

Los precios del petróleo terminaron al alza este viernes ayudados por la perspectiva de una moderación de la Reserva Federal en los incrementos de sus tasas de interés de referencia, y la cercanía del embargo europeo sobre el petróleo ruso.



El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en diciembre ganó 1.21% a 93.50 dólares en Londres. En tanto el barril de West Texas Intermediate (WTI) para igual entrega ganó 0.63% a 85.05 dólares.



"Los precios del crudo terminan la semana en positivo gracias a un nuevo apetito por el riesgo, ante la esperanza de que la Fed no lleve a la economía a una recesión pronunciada", resumió en una nota Edward Moya, analista de Oanda.



Según The Wall Street Journal, el Comité de Polítia Monetaria de la Fed debatirá una posible moderación de su ciclo de ajuste monetario, luego de una nueva alza de 0,75 puntos porcentuales de su tasa directriz.



Los inversores revisaron sus pronósticos y ahora son mayoría en pensar que la tasa de referencia no irá más allá de 5% en 2023, una cuestión que se volvió central en el mercado esta semana.



La perspectiva de una Fed con la mano menos pesada tranquilizó a los mercados, que se volcaron a las acciones y liberaron presión sobre las tasas de los bonos estadounidenses y el dólar. Eso hizo subir al petróleo, que se abarató para inversores en otras divisas al debilitarse el billete verde.



Para Andy Lipow, de Lipow Oil Associates, el crudo también se vio sostenido por la perspectiva de la entrada en vigor del embargo europeo sobre las exportaciones rusas a inicios de diciembre.



"Parece que al menos 700.000 barriles de petróleo ruso se entregan por mar a Europa" actualmente, explicó. "El mercado trata de determinar si Rusia será capaz (...) de entregarlo" en otros sitios, "principalmente en China e India".



El viernes, los analistas de Barclays bajaron ligeramente sus previsiones para el precio del Brent, pero siguen viéndolo alrededor de los 100 dólares el barril a fin de año.

rrg