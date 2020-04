El petróleo estadounidense WTI se desplomó el miércoles a un mínimo de 18 años y el barril de Brent cayó 7.95%, después de que Estados Unidos reportó la mayor acumulación de inventario semanal de petróleo de la que se tenga registro, cuando se espera que la demanda global caiga a mínimos de un cuarto de siglo.

La mezcla mexicana de exportación perdió 6.99% o 1.07 dólares, a 14.23 dólares por barril. El referencial internacional Brent perdió 2.39 dólares 1.91 dólares, o 7.95%, a 27.69 dólares el barril. Por su parte, el West Texas Intermediate en Estados Unidos perdió 24 centavos, o 1.19%, a 19.87 dólares el barril, su cierre más bajo desde febrero del 2002.

Desde la ratificación del pacto de recorte de crudo, el domingo pasado a la fecha, el precio de la mezcla mexicana ha caído 13.97%, mientras que el del Brent pierde 12.04% y el del WTI cae 12.70 por ciento.

Las sombrías cifras socavaron la confianza que alentó un acuerdo el fin de semana entre los productores para gradualmente recortar la producción, dejando en claro que las reducciones de la oferta no serían suficientes para evitar la acumulación de barriles.

“Tenemos al crudo cayendo de manera épica”, anunció John Kilduff, socio de Again Capital, luego del informe semanal de inventario de petróleo del gobierno de Estados Unidos. “Este es probablemente uno de los informes más pesimistas, si no el más oscuro que he visto”, añadió.

Inventarios suben

Los inventarios de crudo de Estados Unidos, el mayor productor del mundo, subieron a un ritmo sin precedentes de 19 millones de barriles en la última semana, ya que las refinerías vieron frenada la actividad debido al desplome de la demanda por la pandemia de coronavirus.

La Agencia Internacional de Energía vaticinó un declive de 29 millones de barriles por día en la demanda petrolera en abril, hasta niveles no vistos en 25 años, e informó que ningún recorte podría contrarrestar por completo los desplomes que enfrenta el mercado en el corto plazo.