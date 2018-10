El tipo de cambio podría llegar hasta 22 pesos por dólar, niveles similares a los que se tuvieron con el triunfo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, luego de la Consulta Nacional por el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, estimó el economista en jefe para América Latina de Barclays, Marco Oviedo.

“Conforme vayamos viendo los avances de esta discusión, además de otros temas como es la política que vayan a implementar de Petróleos Mexicanos (Pemex), el paquete económico, (el tipo de cambio) se puede ir hasta 21 o 22 pesos por dólar”, dijo.

En entrevista con Notimex, comentó que el comportamiento de los mercados financieros (tanto el tipo de cambio, el mercado de valores, el riesgo país, tasas de interés) de este lunes, obedece a que los inversionistas estaban dando el beneficio de la duda al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador de mantener políticas “amigables con el mercado”.

“Aquí el tema del aeropuerto no es si se hace en Texcoco o en Santa Lucía, eso no tiene nada que ver, lo que tiene que ver es la forma en la que él está basando sus decisiones, que es a través de esta figura que no está apegada a la Ley, toda vez que fue un proceso que nadie revisó de la parte gubernamental, completamente sesgado”, comentó.

Cuando el gobierno usa mecanismos discrecionales hay desconfianza “y yo creo que ya lo vamos a estar viendo en la moneda, en el riesgo México que también subió como 10 puntos, en las tasas de interés en la bolsa, en la prima de riesgo de los activos en México, van a tener que subir”, agregó.

El experto de la firma de inversiones señaló que cuando se considera que podría haber cambios de manera discrecional en los contratos o en las políticas, el marco institucional se ve dañado y quizás algunas empresas lo tomen mal y crean que el riesgo de estar en México es mayor, frente a otras naciones y podrían tomar la decisión de salirse del mercado.

El tipo de cambio alcanzó un nivel de 19.93 pesos por dólar durante la conferencia de prensa del presidente electo, niveles no vistos desde inicios de julio, con lo que el peso se colocó como la divisa con el peor desempeño frente al dólar durante la sesión, con una variación negativa de 2.6%, de acuerdo con analistas de Banco Ve por Más (BX+).

Además, el rendimiento del bono soberano mexicano con vencimiento a una década alcanzó 8.54 por ciento, un incremento de 20 puntos base, precisaron.

Refirieron que el presidente electo ratificó que el gobierno entrante obedecerá los resultados de dicha consulta y que procederá a construir dos pistas en el aeropuerto de Santa Lucía y acondicionar los actuales aeropuertos de la Ciudad de México y Toluca,

El próximo mandatario mexicano comentó que se procederá con apego a la Ley y que se cuentan con fondos para hacer frente a los compromisos que derivaron del inicio de la obra de Texcoco, además de que se acercarán con los contratistas actuales para que participen en Santa Lucía.

