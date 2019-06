El peso mexicano opera con una ganancia marginal en las primeras horas de este viernes. El tipo de cambio se ubica en el nivel de 19.1480 unidades por dólar, sólo fracciones de centavo por debajo de su cierre oficial de ayer, de 19.1540 pesos por billete verde. La paridad se mantiene estable, con el mercado atento a datos económicos de Estados Unidos y a su guerra comercial con China.

La paridad se mueve con un máximo de 19.2292 unidades. Este nivel lo tocó durante la sesión asiática, tras darse a conocer datos negativos sobre la producción industrial de China que devuelven los temores sobre su posible desaceleración económica. En la parte baja, la paridad retrocedió hasta 19.1375 pesos por billete verde al comenzar la jornada en América.

El peso perfila una semana de ganancias, luego de haber cerrado el viernes con el dólar en 19.5890 pesos, don datos del Banco de México (Banxico). Con su nivel actual, luego de un acuerdo con el que se evitó la entrada en vigor de aranceles estadounidenses a todos los productos mexicanos, el avance es de 44.10 centavos, lo que significa una recuperación de 2.25 por ciento.

Expectante

Temprano fueron presentados los datos de ventas minoristas en Estados Unidos. El registro de mayo, superior al mes previo pero inferior a lo esperado por el mercado, muestra señales de desaceleración en la actividad económica del país. Esto refuerza la teoría de que pronto la Reserva Federal (Fed) recortará sus tasas, lo que beneficiaría al peso ante el diferencial con las de México. El anuncio de política monetaria de la Fed se hará la próxima semana.

Otro factor que mantiene estable al peso es la ausencia de información sobre la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Los días 28 y 29 de este mes tendrá lugar en Osaka, Japón, la reunión del G20, en la que podrían reunirse los presidentes de ambas naciones, Xi Jinping y Donald Trump, respectivamente, pero hay pocas expectativas para que lleguen a un acuerdo debido a que ninguno de los dos mandatarios ha hablado al respecto.

Perder liderazgo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no asistirá a la cumbre del G20. De acuerdo con Jorge S. soto, maestro en Finanzas por la Universidad del Valle de México, esta decisión podría impactar en el tipo de cambio: "En esas reuniones se habla de materias importantes para los mercados, violencia, economía, migración. Son temas en los que México no está en las mejores condiciones y con su actitud, López Obrador le dice al mundo que no le importa", dijo.

Por su parte, Elena Pompa, jefa de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad La Salle, dijo que la decisión de López Obrador "no concuerda con lo que es México y podría constar el liderazgo que le ha costado tanto alcanzar en América Latina".

