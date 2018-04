El peso cerró en su mejor nivel desde octubre.

La moneda mexicana logró apreciarse 0.69%, respecto a la jornada anterior, para cerrar su cotización interbancaria en 18.2165 pesos por dólar, algo no visto desde el 2 de octubre.

A decir de Banco Base, el tipo de cambio se mantuvo estable debido a la escasez de información económica relevante, respaldado por una disminución de la aversión al riesgo que caracterizó a la sesión previa.

El peso ha frenado su avance frente al dólar, pues aunque existe la posibilidad de que en la primera quincena de abril se logre un acuerdo preliminar en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se necesita de mayor certidumbre para que los participantes del mercado sigan apostando a favor del peso, añadió.

Asimismo, Donald Trump nuevamente amenazó con finalizar el convenio comercial si México no hace un esfuerzo por frenar el flujo de ilegales hacia Estados Unidos. Aunque las amanezas del presidente de Estados Unidos ya no se traducen en pérdidas para el peso, son un recordatorio de lo impredecible que es su administración y de que todavía existe el riesgo de que la renegociación del acuerdo comercial no concluya de manera exitosa.

En el año, la moneda mexicana ha logrado una apreciación de 6.90% frente al dólar.

Este martes, instituciones bancarias de la Ciudad de México ofertaron el dólar libre en un máximo de 18.59 pesos, es decir, con una baja de un centavo respecto a la sesión anterior, y lo adquirieron en un mínimo de 17.05 pesos.

En el mercado local de bonos, el rendimiento de los papeles a 10 años bajó 4 puntos base a 7.36%, mientras que la tasa de 20 años también cedió 4 puntos base a 7.63 por ciento. (Con información de Reuters y Notimex)



valores@eleconomista.mx