El peso logró una recuperación frente al dólar estadounidense de 1.30% la semana previa, al pasar de 18.5440 a 18.3030 pesos por dólar, aunque en ese periodo se observó una cotización mínima de 18.2065 pesos por dólar.

Hacia el cierre del miércoles, el tipo de cambio concluyó en 18.3030 pesos por dólar en operaciones al mayoreo, con respecto al cierre anterior (18.40 pesos por billete verde), resultó una revaluación de 0.53%, esto es un avance de 9.70 centavos.

A las 6 de la tarde del domingo, la paridad peso-dólar cotizó en 18.20 pesos por billete verde, frente al cierre previo de 18.3030 pesos, lo que representó una apreciación de la moneda mexicana de 0.56 por ciento.

La apreciación de la moneda mexicana se derivó básicamente del ánimo que existió entre los intermediarios financieros de que se logre un acuerdo comercial dentro de la renegociación del Tratado de Libre Comercio del América del Norte (TLCAN), antes de las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio.

El mercado de cambios también reaccionó positivamente ante la percepción de que la Reserva Federal (Fed, por su sigla en inglés) continuará con un aumento gradual en su tasa de interés de referencia para este año, pues se tiene previsto que realice dos incrementos más a parte del que hizo el pasado 21 de marzo.

debilidad del dólar

La directora de Análisis Económico y Bursátil de Banco Base, Gabriela Siller Pagaza, mencionó que la recuperación del peso también se derivó de la debilidad del dólar en el mercado de divisas, explicado por la perspectiva de un alza de tasas menos agresiva de la Fed para este 2018.

La especialista anticipó que a pesar de que el tipo de cambio tocó un mínimo de 18.2065 pesos, nivel no visto desde octubre del 2017, no se puede descartar el riesgo de un incremento, bajo el escenario de no concluir las renegociaciones del TLCAN antes de las elecciones presidenciales de México.

La analista pronosticó que la paridad peso-dólar mostrará cotizaciones tranquilas en esta semana, con la perspectiva de mostrar operaciones por debajo de 18.50 pesos por dólar.

El subdirector de Mercados Financieros de Banco Santander, Salvador Orozco destacó que la tendencia del peso se determinará por la firma del TLCAN, que de lograrse vendría a quitarle presión al mercado de cambios.

Adelantó que en el corto plazo, el tipo de cambio peso-dólar mantendría un rango de negociación que fluctuaría entre 18.20 pesos como cotización mínima y 18.50 pesos como nivel máximo.

