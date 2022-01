La actividad en México en el IV Trim. dejó de recuperarse con fuerza. Las exportaciones manufactureras alcanzaron en noviembre el nivel más alto del que se tenga registro (45,587 millones de dólares), mientras que las importaciones continuaron al alza por un mayor consumo interno

Menor crecimiento e inflación, ya de saque no suena a ser un buen año en términos económicos. Si puede ser que se siga sosteniendo la disciplina fiscal y si puede que el peso continúe reflejando la fortaleza de los flujos a favor; pero para la mayoría será un año duro, difícil de tragar.

Para las autoridades el reto es doble: generar la percepción de que la inflación esta dominada y por otro lado la percepción de que el crecimiento mejora. Al momento de escribir esta nota nos cuesta trabajo visualizarlo.

La actividad en México en el IV Trim. 21 dejó de recuperarse con fuerza. Las exportaciones manufactureras alcanzaron en noviembre el nivel más alto del que se tenga registro (45,587 millones de dólares), mientras que las importaciones continuaron al alza por un mayor consumo interno.

Por otra parte, el crecimiento de los servicios se vio afectado por la entrada en vigor de la reforma a la Ley Federal del Trabajo que prohíbe la subcontratación de trabajadores bajo el esquema de outsourcing.

El PIB de México probablemente crecería 5% o menos a tasa anual en 2021, cifra que no lograría contrarrestar la contracción de 8.3% que mostró el PIB en 2020 a causa de la pandemia.

Los últimos reportes de analistas especializados se ajustan a la baja en la expectativa tanto para el cuarto trimestre como para todo el año que empieza. A la caída anterior habría que agregar que el PIB se mantuvo prácticamente estancado en 2019 (-0.2% anual) para concluir que México no crece desde hace varios años.

Para 2022, se anticipa una expansión del PIB de entre 2 y 2.5 por ciento. El sector industrial parece estancarse en los últimos reportes.

Por su parte, el avance de la construcción podría frenarse de 9.5 a 5.8% anual entre 2021 y 2022 debido a la falta de certidumbre para la inversión privada.

En particular, preocupa que posibles cambios a la legislación aplicable a los sectores de hidrocarburos y electricidad puedan proponerse para otros sectores, incluso no estratégicos.

Se proyecta una expansión de 6.3% en el PIB manufacturero durante 2022 ante el firme avance de la producción industrial norteamericana y al T-MEC.

Adicionalmente, las menores disrupciones que anticipamos para la cadena global de suministros podrían beneficiar a la industria automotriz de exportación.

En cuanto a los servicios se anticipa un crecimiento cercano al 2.0% en el comercio.

Los mercados iniciaron el año con ajustes relevantes debido a la expectativa de que las tasas subirían.

No me sorprendería escuchar voces que hablen del buen comportamiento de las variables financieras en México; a final de cuentas no se espera un alza de tasas violenta por parte de Banxico y el peso puede mostrar estabilidad gracias a los flujos positivos que generan las remesas y las cuentas externas.

Pero seguimos en la ecuación en que México para atraer recursos no tiene una buena historia que vender salvo una tasa de interés mucho más alta que la del exterior.

En una generalizada ausencia de inversión (en infraestructura, educación, salud, etc), la expectativa de que tal ecuación cambie hoy en día parece ingenua.

Como le dije, va a ser un año difícil para quienes no encuentran trabajo y para quienes tienen que lidiar con precios que han subido más que en años anteriores.

La estabilidad financiera en ese aspecto es solamente una condición necesaria, pero totalmente insuficiente para pensar en que los siguientes meses (tal vez años) serán fáciles, lo más seguro es que no.

*Rodolfo Campuzano Meza es director general de Invex Operadora de Sociedades de Inversión.

perspectivas@invex.com

Twitter: @invexbanco