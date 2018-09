Los precios del oro revirtieron las caídas tempranas y cerraron en alza el lunes por segunda sesión consecutiva, porque las esperanzas de un rápido acuerdo por el Brexit impulsaron a la libra esterlina y al euro contra el dólar, abaratando al metal precioso para los compradores en el Reino Unido y la zona euro.

En las últimas operaciones el oro al contado subió 0.1%, a 1,195.91 dólares por onza, mientras que los futuros del oro para diciembre en Estados Unidos bajaron 60 centavos, o 0.1%, a 1,199.80 dólares por onza.

El oro ha perdido más de 12% desde máximos a 1,365.23 dólares la onza alcanzados en abril, como contrapartida a disputas comerciales, debilidad de las monedas de economías emergentes y alzas en las tasas de interés en Estados Unidos que impulsaron un repunte del dólar.

Los precios del oro bajaron brevemente el lunes cuando los inversionistas buscaron refugio a las tensiones comerciales en el dólar, dijo Walter Pehowich, vicepresidente ejecutivo de Servicios de Inversión de Dillon Gage Metals.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que estaba listo para imponer aranceles a las importaciones chinas, sumando 267,000 millones de dólares en productos a gravar por sobre los 200,000 millones ya previstos. China dijo que tomaría medidas en respuesta.

Los fondos de cobertura y operadores de activos han elevado sus posiciones cortas sobre el oro en la plataforma Comex, que registra la mayor cantidad de transacciones que avizoran una baja del lingote desde que empezaron a tomarse los datos en el 2006.

Disputa comercial

Los precios del cobre cayeron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a prácticamente todas las importaciones chinas, escalando una disputa comercial que ha generado el temor a una demanda más débil de metales industriales.

El cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres bajó 0.4%, a 5,910 dólares por tonelada, una pérdida de cerca de 20% frente a un máximo de cuatro años y medio de 7,348 dólares de junio. El 15 de agosto había tocado un mínimo de 14 meses de 5,773 dólares.

“La disputa comercial no va a desaparecer. El mercado aún no lo entiende completamente y aún no lo asimila a cabalidad en los precios”, comentó el analista de Commerzbank Eugen Weinberg,